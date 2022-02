Bộ trưởng Tô Lâm xúc động khi các địa phương chia sẻ với lực lượng công an

Sáng 15/2, tại phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.



Một trong những nội dung quan tâm là quy định trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong "hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước".

Nêu ý kiến về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn vì Luật Ngân sách nhà nước không quy định hỗ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh TTBCQH

"Tại sao không quy định ngân sách nhà nước đảm bảo ngân sách cho hoạt động của Cảnh sát cơ động mà lại quy định HĐND, UBND có hỗ trợ?", bà Lê Thị Nga nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay, quy định như dự thảo luật không sai với Luật Ngân sách Nhà nước. Bởi trên thực tế, các địa phương đều hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội trong các trường hợp phòng chống thiên tại, dịch bệnh, chống lâm tặc…Các địa phương phải được vào dự toán ngân sách hàng năm.

"Trong chống dịch vừa qua đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, các lực lượng vũ trang rất nhiều, ngân sách cấp trên chưa giải quyết được kịp thời thì ở cấp địa phương có quyền hỗ trợ và luật cho phép", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đồng tình đưa cơ chế hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động. "Nếu không có luật thì các địa phương khó làm", ông Thanh cho biết.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh TTBCQH

Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Luật Ngân sách nhà nước cấm ngân sách cấp này chi cho cấp kia nhưng cho phép ngân sách địa phương được hỗ trợ cho các đơn vị trung ương như công an, tòa án, viện kiểm sát và các lực lượng khác trên địa bàn khi tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, địch họa…

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng việc bộ đội huy động cả tiểu đoàn "dầm mưa dãi nắng" gặt lúa cho dân để chạy lũ. Nhiệm vụ này không phải của bộ đội nhưng việc của dân phải xông vào làm. Trong khi, dự toán kinh phí của Bộ Quốc phòng không chi cho việc này, cho nên địa phương có hỗ trợ.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quy định như dự thảo luật không trái với luật Ngân sách Nhà nước.

"Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Không chỉ ngành công an, mà nhiều ngành dọc khác nữa như Hà Nội bỏ tiền xây trụ sở cho Tòa án, rồi các tỉnh khác cũng hỗ trợ xây trụ sở cho lực lượng công an xã chính quy, chứ chờ kinh phí của Bộ Công an thì bao giờ mới có được", ông Huệ nêu ý kiến.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự xúc động khi các địa phương chia sẻ với lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng khi thực hiện nhiệm vụ.

"Lúc dân cần, dân khó có công an", Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết cơ chế chính sách không bó buộc việc hỗ trợ. Người đứng đầu ngành Công an đã cảm ơn các ý kiến phát biểu đã có sự động viên, chia sẻ, thấu hiểu với lực lượng cảnh sát cơ động.

Theo chương trình, dự thảo Luật Cảnh sát cơ động sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào tháng 5/2022.