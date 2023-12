“Bỏ túi” các điểm check-in Giáng sinh “đẹp - độc - đỉnh” bậc nhất cho giới trẻ

Hòa nhịp vào không khí Giáng sinh và mùa lễ hội cuối năm 2023, các TTTM lớn khắp cả nước đã được trang hoàng lộng lẫy, thu hút các bạn trẻ tới khám phá, trải nghiệm, ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên gia đình, bạn bè.

Nơi check-in là "auto" có bộ ảnh siêu đẹp

Một trong những địa điểm được giới trẻ yêu thích nhất mỗi mùa Giáng sinh là các trung tâm thương mại (TTTM) lớn trên toàn quốc. Với những không gian check-in "xịn sò", các hoạt động trải nghiệm giải trí - nghệ thuật đa dạng cùng hàng loạt quà tặng và ưu đãi hấp dẫn, các TTTM lớn luôn thu hút rất đông các nhóm bạn trẻ tìm đến để chụp hình đẹp, lựa đồ xinh và vui chơi "quên lối về".



Các TTTM lớn trở thành địa điểm đón Giáng sinh thu hút giới trẻ.

Luôn tiên phong trong hành trình mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới lạ, khác biệt, mùa Giáng sinh này, hệ thống TTTM Vincom trên khắp cả nước tiếp tục "tạo trend" bằng những không gian lung linh, rực rỡ với chủ đề Christmas in Toyderland độc đáo bậc nhất. Lấy cảm hứng từ "Toy" trong xu hướng "Art toy" - đồ chơi nghệ thuật mang đậm tinh thần độc bản và "Wonderland" - xứ sở nhiệm màu, Vincom sẽ lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh bùng nổ cảm xúc qua những bức ảnh để đời cho các bạn trẻ và gia đình.

Nhóm bạn trẻ cá tính trong trang phục của ADLV check-in tại TTTM Vincom.

Mỗi TTTM Vincom đều là một thế giới sắc màu của những nhân vật đồ chơi đặc trưng mùa Giáng sinh nhưng được sáng tạo với diện mạo phá cách. Khách hàng đến đây sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng sự xuất hiện hoành tráng của những nhân vật Art toy phiên bản giới hạn trong không gian lễ hội trẻ trung, hiện đại và mang đậm âm hưởng tiệc tùng.

Đặc biệt, chuỗi TTTM Vincom Mega Mall sẽ mang đến không gian thành phố Lễ hội - City of Fiesta với không khí hội hè tưng bừng cùng vô vàn món quà "nhiệm màu" từ các đại sứ Art toy phiên bản Vincom. Đó là chú tuần lộc nhỏ có chiếc mũi đỏ xinh xắn mang tên Hope đang hăng say trên hành trình trao gửi những hộp quà Giáng sinh "siêu to khổng lồ" đến tất cả mọi người. Cùng vai kề vai bên chú tuần lộc Hope vô cùng dễ thương để có bộ ảnh để đời độc đáo, "nhìn là mê" là một gợi ý không thể bỏ lỡ mà Vincom gửi tới các bạn trẻ trong mùa lễ hội này.

Tạo dáng ngộ nghĩnh bên chú tuần lộc Hope để có bức ảnh siêu đáng yêu mùa .Giáng sinh tại chuỗi TTTM Vincom Mega Mall.

Tại Vincom Mega Mall Ocean Park, cây thông chong chóng cao tới 15m với quả cầu tuyết khổng lồ, chuyển động độc đáo bằng công nghệ hiện đại đang là điểm check-in được yêu thích bậc nhất trong mùa Giáng sinh năm nay tại Thủ đô, đem đến cho các bạn trẻ những tấm ảnh "ngàn like" trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc thắp sáng cây thông chong chóng khổng lồ tại Vincom Mega Mall Ocean Park thu hút hàng chục ngàn khách hàng.

Trong khi đó, chuỗi TTTM Vincom Center lại khiến du khách như lạc bước vào Lâu đài Nhiệm màu - Miracle Castle với những bản nhạc khiêu vũ du dương của chú lính chì Jack và cô nàng vũ công Rose. Trong khung cảnh lung linh, lãng mạn tại này, khoác lên mình những bộ trang phục "mix & match" của ZARA, cùng "anh bạn thân" ghi dấu những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ cho bạn những tấm hình khiến bất cứ "giang cư mận" nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cặp đôi trẻ trong trang phục của Zara check-in tại Lâu đài Nhiệm màu - Miracle Castle của chuỗi TTTM Vincom Center.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các bạn trẻ ưa "sống ảo" chắc chắn không thể bỏ qua các góc chụp "xịn sò" đắt giá tại Vincom Center Đồng Khởi. Đây là TTTM Vincom duy nhất trong khu vực sở hữu décor trang trí thông tầng ấn tượng với ánh vàng lấp lánh chủ đạo, vừa tạo cảm giác rộn ràng, ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, hiện đại.

Chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ còn hài hước "kháo nhau" rằng: "Xứ sở diệu kỳ Vincom mùa Giáng sinh 2023 là nơi lưu giữ cảm xúc "nghìn năm có một". Noel này đến Vincom check-in là "auto" có kho ảnh đẹp "no end".

Check-in cùng décor trang trí thông tầng ấn tượng tại Vincom Center Đồng Khởi.

Phấn khích với Lễ hội Art toy Giáng sinh Quốc tế hàng đầu Đông Nam Á

Bên cạnh những không gian check- in "độc-lạ-đỉnh" thì sự kiện đáng mong chờ nhất mùa Noel năm nay chắc chắn là Lễ hội Art toy Giáng sinh Quốc tế hàng đầu Đông Nam Á được tổ chức tại Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) từ 23/12/2023 đến 7/1/2024. Đây là Lễ hội Art toy Giáng sinh quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam với chủ đề Christmas in Toyderland - Đại tiệc Giáng sinh tại xứ sở diệu kỳ.

Tại đây, các bạn trẻ sẽ được tham gia các trò chơi vui nhộn như ném bóng, ném vòng, ném phi tiêu… và có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn. Lễ hội còn hứa hẹn mang đến cho khách tham gia một mùa Giáng sinh đáng nhớ với chuỗi trải nghiệm lý thú như khoảnh khắc thắp sáng cây thông nhiệm màu; chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng được sáng tạo ngay tại sự kiện và nhận các tấm postcard độc đáo đến từ hoạ sĩ quốc tế Scotty Wang; tham gia mini game và check-in tại sự kiện để nhận những phần quà bất ngờ là những nhân vật Art toy phiên bản giới hạn...

Chưa dừng lại ở đó, khách hàng đến với 83 TTTM Vincom trên cả nước cũng có cơ hội nhận được bộ quà tặng đặc biệt với siêu phẩm Art toy Dimoo phiên bản Giáng sinh siêu hiếm (áp dụng ngày 23 - 24/12) và bộ lịch năm mới phiên bản giới hạn (áp dụng ngày 30 và 31/12).