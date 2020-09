Bóc khối u nang "khủng" gần 4kg, to bằng quả dưa hấu cho phụ nữ 37 tuổi

Ngày 1/9 tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật cắt u nang "khổng lồ" cho một bệnh nhân. Nữ bệnh nhân này là chị B.T.C.H (SN 1983, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai), nhập viện từ ngày 26/8.

Bác sĩ Nga thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng khoa Sản cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to như mang thai 30 tuần, khó chịu, mặt tái... Bệnh nhân trình bày với bác sĩ là khoảng 1 tháng qua bụng thường xuyên bị đau và số lượng đau ngày càng nhiều nên mới đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, chụp CT các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân có u nang to 35x30cm và chỉ định mổ. Quá trình mổ gặp nhiều khó khăn vì khối u quá to, chưa rõ bản chất của nó nên mức độ nguy hiểm cao. Hơn nữa dịch nhiều (hơn 2 lít) nên phải hút bớt dịch ra mới có thể can thiệp.

Theo bác sĩ Nga, khối u này hiếm gặp, lớn nhất từ trước đến nay và rất lớn, có khối lượng gần 4kg. U nang khó phát hiện khi đang còn nhỏ, chỉ khi u quá lớn mới có thể phát hiện. Khối u này càng để lâu thì bệnh nhân có thể bị suy kiệt. Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định trở lại, dự kiến sẽ sớm được ra viện.