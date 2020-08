Ăn pate Minh Chay bị ngộ độc, nhiều cơ sở sản xuất đồ chay tại Đồng Nai bị kiểm tra

Sau khi hàng loạt người dân ở Đồng Nai và các tỉnh khác bị ngộ độc do ăn thực phẩm chay - nhất là thực phẩm chay đóng hộp của một số thương hiệu nổi tiếng trên thị trường - ngày 31/8, Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã ra công văn, yêu cầu xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chay trên địa bàn

Sáng 31/8, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều cơ quan chức năng khác của TP.Biên Hòa được thành lập, để tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm chay. Động thái này được thực hiện nhằm phát hiện, thu hồi các sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nhiều thành phần dễ gây ngộ độc,…

Trong quá trình kiểm tra lực lượng liên ngành sẽ chủ động thu hồi, niêm phong, nếu phát hiện các sản phẩm do Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới sản xuất (Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi).

Test thực phẩm chay

Ngoài ra ngành chức năng Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm nêu trên của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới, tránh tiền mất tật mang. Những người đã lỡ sử dụng sản phẩm của công ty này trong thời gian gần đây cần theo dõi sức khỏe và nếu có dấu hiệu bất thường đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám điều trị.