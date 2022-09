BABYLON | Official Trailer (Uncensored) – Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

Đoạn giới thiệu đầu tiên của bộ phim "Babylon" lấy bối cảnh thời kỳ Hollywood xưa của đạo diễn Damien Chazelle, mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về dàn nhân vật đa dạng, trên đà phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Lấy câu chuyện ngành giải trí đang thay đổi khi phim câm nhường chỗ cho phim nói, bộ phim có cái nhìn bao quát về sự hỗn loạn xảy ra khi các diễn viên, đạo diễn phải nỗ lực hơn để thích nghi với môi trường mới. Như đoạn giới thiệu đã chỉ ra, đó là việc đi sâu vào cuộc sống của những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh tại Mỹ thời kỳ phát triển.

Bom tấn của Brad Pitt và Margot Robbie về Hollywood xưa cũ

Đoạn giới thiệu đầy sôi động trên nền nhạc jazz, trong đó có cảnh nữ diễn viên Margot Robbie chơi thuốc, say xỉn và gây lộn cùng với sự xuất hiện của một ngôi sao Hollywood do Brad Pitt thủ vai. Cái nhìn đầy hoang dại về một thời kỳ Hollywood còn chưa có nhiều "luật lệ" như hiện tại không khỏi mang lại sức hút thú vị cho người xem.

Margot Robbie trong "Babylon". (Ảnh: Trailer).

"Babylon" đã hoàn tất việc quay phim vào tháng 10/2021 và theo các nguồn tin, dự án này là một công việc lớn đối với Chazelle và dàn diễn viên của anh. Bryan Mendoza, một trong những thành viên đoàn sản xuất gọi đây là một trong những bộ phim khó mà anh từng tham gia. Đã lâu lắm rồi Chazelle mới cởi mở trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vanity Fair.

Anh chia sẻ rằng, bản đã lên ý tưởng kể từ khi chuyển đến Los Angeles khoảng 15 năm trước. Cuối cùng nam đạo diễn cũng có cơ hội đặt bút viết dự án sau khi hoàn thành "The First Man" vào năm 2018 với mục tiêu trở lại những năm "thành hình" của Hollywood hiện đại. Trong suốt những năm về trước, anh đã cố gắng khẳng định mình qua những bộ phim được khán giả yêu thích như "Whiplash" và "La La Land", do đó câu chuyện về Hollywood cũ của anh được khán giả và giới chuyên môn đón nhận.

Brad Pitt sẽ vào vai một ngôi sao Hollywood. (Ảnh: Paramount).

Để vào vai tất cả các ngôi sao cũ của Hollywood, đạo diễn Chazelle sở một dàn diễn viên lớn với rất nhiều ngôi sao thời hiện đại. Dàn diễn viên nổi tiếng, đa dạng bao gồm Olivia Wilde, Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Samara Weaving, Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Flea, Lukas Haas, Rory Scovel, P.J. Byrne, Spike Jonze, Chloe Fineman, Jeff Garlin và Max Minghella... Tại một thời điểm, Emma Stone cũng được dự kiến sẽ đóng cùng Brad Pitt, mặc dù cuối cùng những khó khăn về lịch trình của nữ diễn viên đã mở đường cho Margot Robbie tham gia vào bộ phim. Nhờ có nhiều nhân vật lớn ngoài đời và phạm vi tổng thể của bộ phim, "Babylon" xuất hiện với thời lượng ba giờ năm phút.

"Babylon" dự kiến phát hành giới hạn tại các rạp chiếu phim với sự cho phép của Paramount vào ngày 25/12 trước khi phát hành tại Mỹ vào ngày 6/1/2023.