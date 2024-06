Bỗng dưng ngã khuỵu, hóa ra bị đứt dây chằng khớp gối 20 năm trước

Tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho một bệnh nhân bị đứt dây chằng khớp gối đã... 20 năm.

Bệnh nhân là chị M (42 tuổi, quê ở Lạng Sơn). Bệnh nhân cho biết, cách đây 20 năm, chị bị tai nạn khớp gối trái rất đau, mất vận động, kèm theo xưng nề khớp.

Vì thế chân của chị đã bị ảnh hưởng (đứt gân) sau lần ngã đó. Thế rồi, công việc làm ăn bận rộn, chị cũng không thăm khám cho dù chân đi tập tễnh và một chân bị teo dần (chân to, chân bé).

Gần đây, chị M. đang đi làm thì khuỵu xuống, không thể tự đứng lên được, không đi lại được. Chân không nhấc lên được, không thể trụ vững chân trái khi bước đi. Do quá đau, chị mới đi viện khám tại bệnh viện ở địa phương, được chẩn đoán đứt dây chằng nên tư vấn chị đến cơ sở y tế chuyên khoa để mổ.

Chị M. nhập Khoa ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để khám và điều trị. Chị được chẩn đoán: Đứt dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau khớp gối trái.

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị đứt dây chằng khớp gối sau tai nạn cách đây 20 năm. Ảnh BVCC

Bệnh nhân đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Trong mổ các bác sĩ đã lấy gân của chính bệnh nhân để tái tạo lại, đặt lại dây chằng mới vào vị trí theo giải phẫu của cơ thể.

Theo bác sĩ Vũ Giang An, Khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, các trường hợp như bệnh nhân M. do chấn thương đã quá lâu mà không phẫu thuật sớm do vậy đã để lại một số di chứng là tổn hại.

Hiện chân bệnh nhân M bị suy giảm chức năng của các thành phần khác bên trong khớp. Do đó, các bệnh nhân chấn thương khớp gối nên được khám, chẩn đoán sớm phẫu thuật sớm sau 1 đến 3 tháng thì khả năng phục hồi chức năng tốt hơn, và không để lại di chứng đối với các thành phần khác của khớp.

Bác sĩ An chia sẻ: "Khớp gối được tạo thành bởi sự tiếp xúc giữa lồi cầu đùi và mâm chày. Sự vững chắc của khớp gối làm hai loại: Sự vững chắc chủ động được đảm bảo bởi cấu trúc gân cơ và sự vững chắc bị động được thực hiện qua hệ thống dây chằng, bao khớp.

Hệ thống dây chằng khớp gối bao gồm hai dây chằng chéo là chéo trước và chéo sau, dây chằng bên trong, dây chằng sau trong, dây chằng bên ngoài, các dây chằng khu sau ngoài...

Tổn thương đứt nhiều dây chằng khớp gối thường là do các chấn thương gây sai khớp dẫn đến đứt các dây chằng. Tổn thương các dây chằng này đều ảnh hưởng nhiều đến sự vững chắc của khớp gối. Để xử trí các tổn thương này cần phải phẫu thuật".

Theo bác sĩ An, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ năm 2023 đến nay có rất nhiều bệnh nhân được phẫu thuật nội soi khớp gối, trong đó 80% là do chấn thương gây đứt dây chằng và tổn thương sụn chêm…

Các bệnh nhân được phẫu thuật 100% đạt kết quả tốt, trong đó trên 90% là các bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước, còn lại dưới 10% là các bệnh nhân tổn thương sụn chêm và 1 số trường hợp đứt cả 2 dây chằng chéo trước và chéo sau.

Vì vậy khi có vấn đề về chấn thương, người dân không nên chủ quan mà phải thăm khám để điều trị kịp thời. (Chăm sóc cho bệnh nhân đứt dây chằng khớp gối sau phẫu thuật. Ảnh BVCC)

Bác sĩ An chia sẻ, với tỷ lệ tổn thương do chấn thương hàng năm khoảng 3,5/1000 người, vì vậy tổn thương khớp gối là tổn thương hay gặp nhất trong chấn thương.

Các tổn thương khớp gối đa dạng và phức tạp. Mặc dù tỉ lệ chấn thương khớp gối là rất cao, tuy nhiên các tổn thương rất đa dạng, từ nhẹ đến nặng.

Có nhiều bệnh nhân gặp chấn thương khớp gối ở mức độ nhẹ, sau chấn thương vẫn vận động đi lại được dẫn đến chủ quan, bệnh lý nặng dần đến khi được khám và điều trị thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bên cạnh các chấn thương thì bệnh lý khớp gối cũng gặp ở người cao tuổi với các bệnh lý như thoái hóa khớp gối, viêm màng hoạt dịch, viêm hệ thống dây chằng khớp gối…

Mỗi giai đoạn của bệnh đều có những chỉ định điều trị nhất định. Vì vậy khi có vấn đề về chấn thương người dân không nên chủ quan mà phải thăm khám để điều trị kịp thời.