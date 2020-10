Bức xúc, người đại diện của Ozil tố HLV Arteta đạo đức giả

Cách đây ít ngày, HLV Mikel Arteta gây sốc khi loại Mesut Ozil khỏi danh sách đăng ký cầu thủ tham dự Premier League và Europa League mùa này. Dù đã xuống phong độ nhưng Ozil vẫn là cầu thủ đẳng cấp và đang nhận lương cao nhất ở CLB, nên không ít người đã bất bình với quyết định của HLV người TBN.

Ozil chỉ có thể chờ đến tháng Một mới có cơ hội chơi bóng

Phát biểu trước báo giới, HLV Arteta khẳng định ông loại Ozil vì vấn đề chuyên môn chứ không hề liên quan tới việc cầu thủ này từ chối giảm lương. Tuy nhiên, người đại diện của Ozil, ông Erkut Sogut ngay lập tức tố HLV người TBN nói dối và đối xử thiếu tôn trọng với cựu ngôi sao của Real Madrid và ĐT Đức.

Trên Daily Mail, Erkut Sogut phát biểu rất gay gắt: "Người hâm mộ xứng đáng nhận được một lời giải thích trung thực, chứ không phải như Arteta nói. Ông ấy đã đối xử với Ozil không công bằng, minh bạch. Ông ấy không tôn trọng một người vẫn còn hợp đồng và luôn thể hiện lòng trung thành với CLB.

Mọi người đều biết ông ta đối xử không công bằng. Ông ta không hề cho Ozil bất kỳ cơ hội nào ở mùa giải này, Nếu một cầu thủ vẫn còn hợp đồng, họ nên nhận được quyền ở lại và chiến đấu để cạnh tranh vị trí chính thức. Mesut đã không có cơ hội đó.

Tôi đã nói chuyện với ít nhất 5 đồng đội của Ozil và họ đều nói rằng cậu ấy đang tập luyện rất tốt. Họ nói Ozil là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội, và họ cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại bị loại. Vì vậy, đó không phải là lý do tập luyện. Nếu nó không phải là lý do bên ngoài sân cỏ, vậy lý do chuyên môn là gì? Nếu Arteta đã giải thích thì ông ấy nên nói sự thật, còn không thì đừng nói gì cả", người đại diện của Ozil bức xúc nói.