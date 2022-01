Bùng cháy với bộ sưu tập thời trang "Being Crazy - Being Sexy"

Đêm diễn Being Crazy - Being Sexy. Ảnh: NVCC

Sự kiện ra mắt có sự xuất hiện của nhiều khách mời nổi tiếng trong những "bộ cánh" thanh lịch và đầy quyến rũ được thiết kể bởi Mr Crazy & Lady Sexy như Lý Nhã Kỳ, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ, Trương Ngọc Ánh, Tracy Thư Lương, Bùi Việt Hà, Chung Vũ Thanh Uyên, Yến Huỳnh, Đức Hải, Thảo Trang…



Dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập "Being Crazy – Being Sexy" trên nền nhạc đắm say, nồng nàn của nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh và nữ nghệ sĩ violin SMI.

Với thế mạnh về chất liệu, đường may, nét cắt tinh tế, những mẫu trang phục của Mr Crazy & Lady Sexy khiến người mặc không cần phô diễn cơ thể vẫn toát lên nét gợi cảm, phóng khoáng nhưng kiêu kỳ và thanh lịch. Bộ sưu tập có nhiều lựa chọn phù hợp cho mọi tình huống trong cuộc sống, từ không gian văn phòng, các buổi hội nghị, họp hành, tiếp khách, cho đến những khi ngao du đây đó và cả cho những buổi dạ tiệc sang trọng hay sự kiện trọng đại.

Bộ sưu tập có nhiều lựa chọn phù hợp cho mọi tình huống trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Theo doanh nhân Lệ Thu - nhà sáng lập thương hiệu Mr Crazy & Lady Sexy, qua bộ sưu tập, những người sáng tạo mong muốn mang đến thông điệp: "Đừng ngần ngại trải nghiệm những điều mới mẻ bằng đam mê cháy bỏng để khai phóng chính mình. Hãy luôn giúp cho bản thân đẹp quyến rũ từ cả bên trong lẫn bên ngoài, ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời đừng quên lan tỏa phong cách sống ấy cho những người xung quanh".

Cùng chiêm ngưỡng một số mẫu thời trang trong đêm diễn: