Sáng ngày 18/3, tờ Dispatch đã đăng tải những hình ảnh độc quyền về buổi hẹn hò của cặp đôi gây tranh cãi nhất hiện nay là Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Dispatch đã nhanh chóng đặt chân đến Hawaii để ghi lại loạt hình của Han So Hee và tài tử "Reply 1988". Cặp đôi được bắt gặp dạo chơi trên phố trước khi dừng lại tại một quán cà phê vào ngày 16/3. Trước đó, cặp đôi đã xác nhận mối quan hệ của mình.

Buổi hẹn hò buồn bã của Han So Hee - Ryu Jun Yeol ở Hawaii

Theo trang tin Hàn Quốc, buổi hẹn hò diễn ra trong một không khí không mấy vui vẻ, bạn thân của Han So Hee liên tục ở bên cạnh và vỗ lưng cô như muốn an ủi và động viên. Han So Hee thường xuyên nhìn vào điện thoại và cắn móng tay lo lắng. Lúc ra về, Ryu Jun Yeol đi phía sau và không ngừng nhìn theo bạn gái mình, nhưng luôn giữ im lặng.

Han So Hee - Ryu Jun Yeol cùng nhau nghỉ dưỡng tại Hawaii. Ảnh Dispatch.

Cặp đôi ngồi ăn tại một nhà hàng nhỏ, không khí không mấy vui vẻ. Ảnh: Dispatch.

Han So Hee không mấy để tâm tới bữa ăn, dù Ryu Jun Yeol vẫn gắp thức ăn cho cô. Ảnh: Dispatch.

Suốt chặng đường về khách sạn, Han So Hee ô liên tục cắn móng tay, tỏ vẻ bồn chồn và lo lắng. Ảnh: Dispatch.

Cặp đôi lặng lẽ trở về khách sạn, không có bất kỳ tương tác đặc biệt nào. Ảnh: Dispatch.

Vào ngày 17/3/2024, Ryu Jun Yeol đã trở về Hàn Quốc một mình, thay đổi kế hoạch ban đầu và tách rời bạn gái của anh - Han, để tránh sự chú ý. Theo Dispatch, Ryu Jun Yeol dường như rất tức giận. Nam diễn viên cảm thấy không công bằng và buồn bã khi cuộc sống cá nhân của mình bị phát tán một cách tiêu cực trên mạng xã hội.

Dispatch cũng đã điều tra và phát hiện ra lần cuối Ryu Jun Yeol và Hyeri gặp nhau là khi nào, và họ nhận thấy cặp đôi này đã bắt đầu cách xa nhau từ tháng 6/2023. Thậm chí, Ryu còn không đến dự sinh nhật của Hyeri vào tháng 6, mặc dù họ vẫn chưa chia tay.

Được biết, Hyeri và Ryu Jun Yeol đã trở nên xa cách từ tháng 6, trùng với thời điểm Han So Hee khẳng định cặp đôi chia tay trước đó. Cả mùa Hè và Thu trôi qua, đôi "Reply 1988" gần như không liên lạc. Cho đến tháng 11/2023, họ mới quyết định công khai chia tay. Và theo Dispatch khẳng định, vào ngày 15/11 cùng năm, Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ ở triển lãm tranh.

25/25 từLoạt ảnh độc quyền từ buổi hẹn hò của cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol khiến công chúng dậy sóng. Ảnh: Soompi.

Ryu Jun Yeol - Han So Hee công khai hẹn hò vào ngày 16/3/2024, nhưng cặp đôi không được công chúng ủng hộ vì ồn ào ngoại tình. Minh tinh họ Han bị tố là tiểu tam vì xuất hiện ở triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi tài tử tuyên bố chia tay tình cũ Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, cả Han So Hee và tài tử "Reply 1988" đều mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn ngoại tình.