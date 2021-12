Ca Covid-19 tăng đột biến ở Trung Quốc, cả thành phố 13 triệu dân phải khử trùng

Trung Quốc đang ráo riết khống chế ổ dịch Covid-19 ở Tây An. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, Tây An - "điểm nóng của dịch Covid-19" ở Trung Quốc đã thắt chặt thêm các hạn chế đi lại vào thứ 2 (27/12) sau động thái phong tỏa toàn bộ thành phố 13 triệu dân cuối tuần qua.

Hôm Chủ Nhật (26/12), Trung Quốc ghi nhận thêm 162 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, so với 158 ca của ngày hôm trước (25/12). Trong đó, tại Tây An hôm 26/12 ghi nhận 150 ca, so với 155 ca của ngày trước đó.

Tổng cộng, Tây An đã ghi nhận 485 trường hợp có triệu chứng Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 25/12.

TP đã áp dụng các biện pháp mạnh tay để kiềm chế sự bùng phát, phù hợp với chính sách "Không Covid-19" của Bắc Kinh, trong đó yêu cầu phải ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát nào càng sớm càng tốt.

Toàn bộ 13 triệu dân ở Tây An đã được xét nghiệm Covid-19. Ảnh Reuters.

Tây An hiện đang bước vào ngày phong tỏa thứ 4. Người dân không được rời khỏi thành phố nếu không được chính quyền địa phương cho phép. Các hộ gia đình chỉ được cử 1 người đi mua nhu yếu phẩm 2 ngày một lần. Nhiều đợt xét nghiệm trên diện rộng đang được tiến hành để xác định ca nhiễm đồng thời việc phun khử khuẩn được thực hiện trên toàn bộ thành phố.

Chính quyền địa phương cho biết, chiến dịch khử trùng toàn thành phố bắt đầu từ 18h giờ địa phương, yêu cầu người dân đóng cửa sổ đồng thời mang quần áo hoặc các vật dụng khác ở bên ngoài vào trong nhà.

Các chuyến bay nội địa khởi hành từ Tây An đều bị hủy. Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo kỷ luật 26 quan chức địa phương ở Tây An vì "không sâu sát, nghiêm khắc trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại dịch".

Cơ quan này cho rằng, chính quyền thành phố Tây An đã lơi lỏng trong xét nghiệm và phản ứng không thống nhất, làm cản trở nỗ lực truy vết tiếp xúc.

He Wenquan, một quan chức Tây An cho biết, thành phố đã nhanh chóng phát hiện những trường hợp mắc Covid-19 thông qua ba vòng kiểm tra hàng loạt, đồng thời tuyên bố thêm rằng, số ca bệnh vẫn có thể tăng cao trong vài ngày tới.

Theo Bloomberg, ổ dịch ở Tây An đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất cho chiến lược "Khong Covid-19" của Chính phủ Trung Quốc, trong bối cảnh nước này sắp đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, một điểm sáng là Tây An thông báo hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron nào, mặc dù Trung Quốc đã báo cáo một số ít trường hợp mắc biến thể Omicron ở du khách quốc tế và ở miền nam Trung Quốc.

Trung Quóc hiện không báo cáo thêm bất kỳ trường hợp tử vong mới nào do Covid-19. Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 101.077 ca mắc Covid-19 tính đến ngày 25/12, trong đó, số người tử vong là 4.636 người.