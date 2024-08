Cả gia đình ở Hà Nội thoát nạn khỏi đám cháy từ lối thoát nạn thứ 2

Ngày 14/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, một gia đình 5 người ở phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) vừa thoát nạn an toàn khỏi đám cháy tại nhà riêng.

Theo đó, khoảng 14 giờ 23 phút ngày 13/8, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 54, ngõ 51 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Ảnh: CAHN

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy của Công an quận Nam Từ Liêm, chi viện 2 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đến hiện trường.

Tại hiện trường, do nhà dân nằm trong ngõ sâu, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo một mặt triển khai đường vòi chữa cháy từ xe chữa cháy đỗ trên đường Quang Tiến, mặt khác tổ chức trinh sát nguồn nước, triển khai bơm chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy.

Nhờ áp dụng đồng bộ chiến thuật chữa cháy, đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Gia đình anh Việt đã mở một lối thoát nạn thứ hai ở cửa sổ tầng 2, khi vụ hoả hoạn xảy ra, các thành viên trong gia đình nhanh chóng thoát nạn an toàn. Ảnh: CAHN

Theo nhà chức trách, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 51m2, gồm 4 tầng, 1 tum của gia đình có 5 người sinh sống. Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình (2 vợ chồng và 3 con nhỏ) đang ngủ ở tầng 2, tầng 3.

Khi thấy có khói, lửa phát ra từ khu vực phòng bếp tại tầng 1, ông Phạm Văn Việt (chủ nhà) đã hô hoán rồi nhanh chóng di chuyển thoát nạn an toàn qua lối mở cửa sổ tầng 2 với sự hỗ trợ của người dân.

Trước đó, người dân đã huy động bình chữa cháy tại chỗ tại điểm chữa cháy công cộng, trong nhà dân xung quanh tổ chức chữa cháy ban đầu. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ sự cố tủ lạnh đặt tại tầng 1 của ngôi nhà gây cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy đã được dập tắt kịp thời, không xảy ra hậu quả đáng tiếc về người. Việc này cho thấy sự hiệu quả của mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng", đặc biệt là việc người dân đã chủ động mở lối thoát nạn thứ 2 theo hướng dẫn của lực lượng công an.