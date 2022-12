Cả làng ở Nghệ An kéo đi xem cắt cặp nhung nai to chưa từng thấy, nặng 11 kg, bán hơn 100 triệu Nghệ An: Đông người kéo nhau tới xem cảnh cắt cặp nhung nai khổng lồ, nặng 11kg, bán 100 triệu đồng

Một con nai của một gia đình nông dân ở TX Hoàng Mai (Nghệ An) có cặp nhung nai nặng gần 11 kg được bán với giá 100 triệu đồng, giá trị chưa từng thấy.

