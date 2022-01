Ca mắc Covid-19 giảm mạnh, các bệnh viện dã chiến "hạ nhiệt"

Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình với nhiều giường bệnh trống. Ảnh: BVCC



Theo BS Hồ Hữu Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình, nếu như tuần trước bệnh viện có 390 bệnh nhân thì hiện tại chỉ còn hơn 300 bệnh nhân, trong đó tầng 1 có khoảng 80 bệnh nhân, 130 bệnh nhân ở tầng 2, còn lại là tầng 3. So với công suất giường bệnh thực tế, bệnh viện còn trống khoảng 50% giường bệnh.



BS Đức cho biết số ca nặng và tử vong vẫn ở nhóm cao tuổi và có bệnh nền, không tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ. Theo thống kê, tuổi tử vong trung bình của người bệnh là hơn 70, hơn 60% người tử vong chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine. Trung bình cả tháng 12, có 65/138 ca tử vong chưa tiêm vaccine, trong đó có 23 ca chỉ tiêm mới một mũi. 97,8% ca tử vong có bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thận mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), xơ gan, ung thư…

Theo BS Đức, công việc không áp lực như thời gian cao điểm nên các tình nguyện viên tôn giáo đang bắt đầu rút dần, nhưng bệnh viện vẫn duy trì nhân sự điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân như cũ.

BS Đức khuyên các bệnh nhân có bệnh lý nền nên cố gắng tái khám, kiểm soát tốt bệnh lý. "Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân tự mua thuốc uống hoặc tự bỏ điều trị khiến bệnh nền trở nặng, thêm việc nhiễm Covid-19 sẽ khiến bệnh trở nặng nhanh, khó điều trị", BS Đức nói.

BS Nguyễn Khắc Vui, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 quận 7 số 1, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận các bệnh nhân vừa và nặng (tầng 2), cho biết hiện số bệnh nhân đã giảm 60% so với đầu tháng 12/2021. Hiện bệnh viện chỉ còn hơn 50 bệnh nhân, trong đó còn 10 giường có bệnh cần điều trị hồi sức tích cực trong tổng số 30 giường hồi sức. Thời gian cao điểm, bệnh viện từng tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân.

Dù bệnh nhân giảm, bệnh viện vẫn giữ nguyên số lượng y bác sĩ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Tranh thủ thời điểm này, bệnh viện cử nhân sự học thêm khóa bồi dưỡng hồi sức cấp cứu do Sở Y tế tổ chức nhằm nâng cao năng lực điều trị, ứng phó với tình huống mới, tổ chức nhóm tham gia tiêm vaccine cho quận 7.

Các bệnh viện nhi ở TP.HCM cũng ghi nhận số ca nhập viện do mắc Covid-19 giảm. BS Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, nếu như đầu tháng 12/2021, khoa có khoảng 90 trẻ em, không ít trẻ có bệnh lý nền cần can thiệp để thở máy thì hiện nay, khoa chỉ còn hơn 30 trẻ. Số lượng này giảm 1/3 so với đầu tháng 12/2021.

Trẻ mắc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: B.D

Theo BS Đỗ Châu Việt, các bệnh nhi ở đây mắc Covid-19 đa phần có bệnh lý nền như bại não, động kinh, đái tháo đường, hội chứng thận hư, lệ thuộc thuốc… trong đó có một số bé phải thở máy, thở áp lực dương liên tục.

Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện chỉ có gần 10 trẻ diễn tiến nặng. Đây đều là những trẻ có bệnh lý nền nặng như bại não, béo phì, rối loạn chuyển hóa. Riêng nhóm trẻ từ 12 tuổi trở lên hầu như không còn phải nhập viện kể từ khi TP triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12-18 tuổi.