Cà Mau: Đáng báo động, ngư dân kêu cứu vì nạn trộm ngư cụ trên biển với thủ đoạn tinh vi

Được biết, trước đó một tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau đến Công an huyện U Minh làm việc xung quanh khiếu nại của chị Kiên. Tổ công tác cũng thừa nhận tang vật bị mở niêm phong. Nhưng là do quá trình bảo quản, cán bộ để bị hư hỏng bao bì và niêm phong.

Tổ công tác cũng thừa nhận, khi tiến hành niêm phong lại nhưng không mời bà Kiên là sai sót của cán bộ. Việc này, sẽ được xử lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo thay đổi điều tra viên.

Đồng thời, tại buổi làm việc của tổ công tác, đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo: "Phải nhìn nhận thiếu sót về việc chậm xử lý, quá trình làm việc chưa đến nơi đến chốn, điều tra viên có dấu hiệu chưa chuẩn, còn nhiều sơ sót. Điều tra làm rõ hành vi của ông T có liên quan đến vụ trộm hay là người tiêu thụ đồ gian".

Còn việc ông T tự ý đến lấy 2000 vỏ ốc mà Công an huyện U Minh tạm giao cho chị Kiên. Theo Công an huyện U Minh, thì đơn vị này có trao đổi với VKSND cùng cấp nhưng xét thấy hành vi trên chưa đến mức cấu thành tội phạm.