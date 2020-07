Cà Mau: Điều tra vụ nam thanh niên đánh bé trai 11 tuổi vì nghi ăn trộm

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối 10/6, ông Nguyễn Hoàng Ân (SN 1980, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) đến Công an xã Tắc Vân trình báo việc con trai ông là em N.K.K (11 tuổi) bị L.P.T (29 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Tắc Vân) dùng tay, chân đánh vào đầu, mặt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã đến mời T về cơ quan làm việc, nhưng T có dấu hiệu say rượu nên không thể làm việc. Đến khoảng 8h ngày 11/6, Công an cũng xã đã mời được T về cơ quan làm việc.

Quá trình làm việc, T khai nhận, vào khoảng 20h ngày 10/6, sau khi đi uống rượu ở ấp 4, xã Tắc Vân về đến trước cửa nhà tại ấp 1, xã Tắc Vân, T nhìn thấy một chiếc xe đạp đậu trước cửa nhà mình.

Sau đó, T nhìn vào trong nhà thì thấy một bé trai (sau này T mới biết là K), nghĩ là ăn trộm nên T rượt đuổi K. Bé K sau đó chạy ra ngoài đường nên T dùng xe đuổi theo. Khi đuổi kịp, T có dùng tay, chân đánh vào mặt của K hai cái. Sau đó, một số người dân ở đó can ngăn nên T bỏ về.

Qua xác minh, người dân sinh sống gần đó khẳng định có nhìn thấy T dùng tay, chân đánh vào người cháu K nhiều cái, nhưng đánh trúng vị trí nào và bao nhiêu cái thì họ không nhớ rõ.

Liên quan vụ việc, trong quá trình Công an xã Tắc Vân làm việc với gia đình cháu K thì gia đình chưa hợp tác tốt với lực lượng chức năng. Đến 10h ngày 14/6, ông Ân đến trụ sở Công an xã và yêu cầu xử lý hình sự vụ việc. Tuy nhiên, ông Ân không cho cơ quan công an làm việc với K, mà đăng Facebook, gửi đơn tới nhiều cơ quan có liên quan.

Sau đó, Công an xã đã báo cáo và chuyển hồ sơ vụ việc về Công an TP.Cà Mau xem xét, xử lý theo đúng quy định.