Cà Mau: Thiếu sót trong quản lý đất, Thanh tra đề nghị kiểm điểm nhiều lãnh đạo một huyện

Thông báo kết luận thanh tra do ông Huỳnh Việt Ân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ký vào ngày 9/10.

Theo kết luận của Thanh tra thì đất công trên địa bàn huyện Phú Tân cho thuê, mượn trái quy định và bị lấn chiếm với tổng diện tích hơn 26ha. Trong đó: Đất công (do UBND cấp xã quản lý) cho thuê, cho mượn trái quy định 22 khu, thửa đất với tổng diện tích 5,92ha (thị trấn Cái Đôi Vàm 8 khu, xã Phú Mỹ 1 khu, xã Phú Tân 5 khu, xã Phú Thuận 4 khu, xã Tân Hải 1 khu, xã Tân Hưng Tây 1 khu, xã Việt Thắng 2 khu).

Ngoài ra, Thanh tra cũng chỉ ra đất công của huyện Phú Tân để bị lấn chiếm 35 khu, thửa đất với tổng diện tích hơn 20ha (thị trấn Cái Đôi Vàm 4 khu, xã Nguyễn Việt Khái 1 khu, xã Phú Tân 13 khu, xã Rạch Chèo 8 khu, xã Tân Hải 6 khu, xã Tân Hưng Tây có 3 khu).

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND huyện Phú Tân tổ chức rút kinh nghiệm đối với nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Phú Tân.

Bên cạnh đó, Thanh tra cũng khẳng định việc cho thuê, cho mượn, lấn chiếm trái pháp luật ở các xã, thị trấn đã xảy ra thuộc trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, tại xã Việt Thắng có 2 khu đất của Trường Tiểu học Việt Thắng 1 (diện tích hơn 1.837m2) và Trường THCS Việt Thắng (diện tích hơn 2.215m2) được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007. Đến năm 2008, cả 2 trường dời về địa điểm mới, nhưng không làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi đất. Năm 2009, UBND xã tự phân ra được 53 nền nhà và ký hợp đồng cho hộ dân thuê là sai thẩm quyền quy định.

Còn tại thị trấn Cái Đôi Vàm, UBND thị trấn giao đất khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 3 khu đất với tổng diện tích 8.942,8m2 (giao cho 134 hộ dân), vi phạm khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, trách nhiệm thuộc về ông Trần Văn Kỉnh - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (nay đã nghỉ hưu), chịu trách nhiệm giao đất trái thẩm quyền đối với khu đất nêu trên. Ngoài ra, UBND thị trấn cho thuê đất sai thẩm quyền 3 trường hợp, diện tích 645m2.

Với những thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND huyện Phú Tân tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Trần Minh Huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện và hai ông Lê Công Quẩn, Trần Trường An - cùng giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, do có thiếu sót trong cấp phép xây dựng và cấp phép quy hoạch; ông Nguyễn Văn Chánh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, do tham mưu cho UBND huyện về quản lý đất đai và cấp phép xây dựng.