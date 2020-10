Vụ thương lái mà lại đi ăn trộm tôm của nông dân ở Cà Mau: Nhiều tình tiết bất ngờ

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, vào ngày 7/5, gia đình ông Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) tiến hành thu hoạch tôm.

Vào thời điểm này, một camera an ninh gắn trên các trụ điện gần đầm tôm đã ghi lại được cảnh thương lái kéo tôm. Khi xem lại các camera, anh cho rằng các thương lái đã thực hiện hành vi trộm tôm với số lượng lớn.

Anh đã báo công an và sau đó, cuối tháng 5, Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 19 người liên quan. Nhóm thương lái này do Đỗ Huệ Tánh cầm đầu.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh thương lái trộm tôm tại nhà ông Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mai.

Sau khi vụ án này xảy ra, người dân trong tỉnh đã gửi hàng chục đơn tố giác đến Công an tỉnh và các huyện, vì cho rằng mình cũng là nạn nhân giống như anh Châu, bị các nhóm thương lái trộm tôm. Người nhiều nhất bị trộm mất 10 tấn tôm, người thấp nhất cũng từ 2 tấn tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, hầu hết đơn tố giác của dân đã quá 2 tháng nhưng Công an các huyện chưa giải quyết.

Riêng anh Lê Duy Châu, người bị mất tôm trong vụ án đã khởi tố, thì cho rằng Công an huyện Đầm Dơi điều tra chưa đúng số lượng tôm mất.

Cụ thể, kết luận điều tra ban đầu của Công an huyện Đầm Dơi thể hiện, nhóm trộm đã lấy của gia đình anh Châu hơn 2,6 tấn tôm, trị giá hơn 340 triệu đồng. Số lượng tôm trên được bán cho một công ty thủy sản tại TP.Cà Mau. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ việc, Đỗ Huệ Tánh có khai nhận, hơn 2,6 tấn tôm đã được bán tại chợ Bình Điền, TP.Hồ Chí Minh.

Người dân bị mất trộm tôm tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Ảnh: CTV.

Tại buổi tiếp dân, một luật sư cho rằng, tại kết luận điều tra và cáo trạng không đề cập lời khai này của anh Châu, chỉ kết luận toàn bộ số tôm Đỗ Huệ Tánh chỉ bán ở một Công ty thủy sản tại TP.Cà Mau. Từ đó cho thấy có dấu hiệu số tôm trộm cắp rất lớn, vượt thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Đầm Dơi. Chính vì vậy, nên rút vụ án trộm tôm tấn ở huyện Đầm Dơi về Công an tỉnh giải quyết.

Được biết, đến nay cơ quan công an đã nhận tổng cộng 24 đơn tố giác bị trộm tôm của dân, tất cả đã được phân loại và chuyển về các huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Trong buổi tiếp công dân, ông Lê Quân - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bày tỏ sự đồng cảm trước mất mát của bà con. Đồng thời, bà con cũng cần thấu hiểu khó khăn của cơ quan hành pháp là làm sao phải đủ chứng cứ, chứng minh được tội phạm.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau ghi nhận tất cả ý kiến của dân và khẳng định sẽ theo dõi, đôn đốc các cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra, làm rõ tố giác của dân, đúng quy định, nhằm ngăn chặn triệt để nạn trộm tôm để người dân an tâm sản xuất.

Liên quan vụ việc nêu trên, VKSND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy tố 14 bị can tội "Trộm cắp tài sản" và 5 bị can tội "Không tố giác tội phạm". Tuy nhiên, trước ngày tòa án đưa vụ việc ra xét xử, đơn vị này đã rút hồ sơ để xem xét bổ sung thêm chứng cứ.