Cả nước có hơn 217 nghìn "con nghiện" ma tuý, đe doạ an ninh trật tự

Ngày 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm ma túy của các nước trên thế giới và trong khu vực rất phức tạp. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ với quan điểm, phương châm "không đánh khúc giữa", bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động ban hành các kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam, Kế hoạch số 376 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào, gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Kết quả của toàn lực lượng, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt hơn 16.300 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 400kg heroin, 838kg ma túy tổng hợp, 71kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Toàn lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma túy. Đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ 195 đối tượng truy nã.

Về tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thông tin, toàn quốc có trên 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 11.241 so với cuối năm 2021); 59.537 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cũng cho biết, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng.

Đối tượng buôn bán ma tuý và tang vật trong một chuyên án. Ảnh: C04

Qua công tác nắm tình hình và theo dõi kết quả đấu tranh của công an các địa phương, tình trạng đối tượng tụ tập tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu phức tạp trở lại. Cá biệt có những cơ sở chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện hàng trăm đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thống kê, hiện trên phạm vi cả nước có: 4.036 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, sau một thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Luật đã khắc phục được khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Quy định của luật sát với thực tiễn, giúp cho công tác cai nghiện có hiệu quả, qua đó giảm nguồn "cầu" về ma túy.

Thời gian tới, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức có hiệu quả việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy mà trước hết là tập trung tập huấn chuyên sâu cho lực lượng cơ sở, nhất là lực lượng công an cấp xã.