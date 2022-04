Cà phê giảm cân Hoàng Gia có chứa tới 2 chất cấm nguy hiểm đến sức khỏe

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), căn cứ Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 7853/PKN-VKNQG ngày 07/4/2022 của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia đối với mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia (số lô: 06.2022, NSX: 17/01/2022, HSD: 16/01/2025) do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 91/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ: Khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; địa chỉ cũ: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình), kết quả kiểm nghiệm mẫu dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu cafe giảm cân Hoàng Gia được cơ quan chức năng lấy cho thấy có dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn 647/ATTP-PCTTR ngày 12/4/2022 yêu cầu Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma (tên cũ Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) chấp hành Quyết định số 97/QĐ-ATTP ngày 04/4/2022 về việc thu hồi sản phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sản phẩm cà phê Hoàng Gia do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva (tên mới là Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma) tự công bố và sản xuất sản phẩm. Còn đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát.

Sibutramine đã bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấm sử dụng theo công văn số 5149/QLD-CL ngày 14/4/2011 do có tác dụng không mong muốn.

Sibutramine làm tăng đáng kể huyết áp hoặc nhịp tim ở một số bệnh nhân và có thể gây nguy cơ đáng kể cho bệnh nhân có tiền sử bệnh động mạch vành, suy tim sung huyết, loạn nhịp tim hoặc đột quỵ. Sản phẩm này cũng có thể gây tương tác bất lợi cho cơ thể, có thể đe dọa tính mạng. Phenolphtalein trong thuốc giảm cân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hoá, tim mạch, gan của người dùng. Ngoài ra, sử dụng Phenolphtalein để giảm cân, còn gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi… Không những vậy, khi sử dụng thuốc giảm cân chứa Phenolphtalein lâu dài, còn dẫn đến việc sức khỏe bị giảm sút. Đặc biệt là cơ thể rơi vào tình trạng mất nước và đi cầu liên tục… Nguy hiểm hơn nữa là tính mạng có thể bị đe dọa.

Hôm qua 12/4, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn 647 yêu cầu 2 Công ty trên đây chấp hành Quyết định số 97/QĐ-ATTP ngày 4/4/2022 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, chiều 31/3, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết Trung tâm vừa điều trị cho nữ bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê Hoàng Gia để giảm cân.

Mẫu sản phẩm bệnh nhân sử dụng (sản phẩm có ghi nhãn "Cafe Hoàng Gia"- PV) sau đó được Trung tâm chuyển tới Viện Pháp y kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy trong loại cafe giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa chất cấm Sibutramin.

Hôm 10/4, Phòng cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) cũng đã tạm giữ gần 2.000 hộp cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần Sibutramine gây ngộ độc được cất giấu dưới hầm của khu nhà xưởng Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva.