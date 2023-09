Ca sĩ gốc Yên Bái bất ngờ khiến truyền thông Hàn Quốc "dậy sóng"

Ngày 20/9, ban nhạc Tempest của Hàn Quốc đã chính thức ra mắt album mới mang tên "Into the Storm" tại buổi showcase tại Seoul. Tuy nhiên, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại của nhóm mà còn tạo nên cơn sốt với sự xuất hiện của một thành viên đặc biệt - Ngô Ngọc Hưng, nghệ danh HanBin.

Ban nhạc Tempest đã gặt hái rất nhiều thành công kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2022. Với bốn EP đã phát hành trong thời gian ngắn, họ đã thể hiện tham vọng và sự tự tin hiếm thấy. Đặc biệt, album mới "Into the Storm" ra mắt chỉ sau 5 tháng kể từ lần phát hành trước đó, "The Calm Before The Storm," cho thấy tốc độ và sự quyết tâm của nhóm.

Ban nhạc Tempest ra mắt album mới. Ảnh: IT.

Sự trở lại của Tempest

Trưởng nhóm Lew cho biết, khoảng thời gian ngắn giữa các lần phát hành album không làm họ lo lắng, mà càng thử thách khả năng và tham vọng của nhóm. Chính sự chăm chỉ và đam mê đã giúp Tempest thành công và đã đưa họ ra tới nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, và Ma Cao trong chuyến lưu diễn "2023 Tempest Show Con (T-OUR)".

Trong buổi giới thiệu album "Into the Storm," HanBin - thành viên gốc Việt Nam của Tempest, thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả và truyền thông Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Tempest ra mắt truyền thông với tư cách nhóm nhạc quảng bá album và HanBin đã góp phần tạo nên sự quan tâm lớn đối với nhóm.

Hình ảnh của HanBin đã xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các trang báo lớn như: Mydaily, XportNews, Newsen... Màn trình diễn của HanBin tại buổi showcase đã được khen ngợi là tuyệt vời và mãn nhãn. Kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc là Osen thậm chí gọi phần biểu diễn của HanBin là xuất sắc.

Sau buổi trình diễn, HanBin đã chia sẻ mong muốn của mình về việc Tempest có cơ hội tổ chức nhiều concert trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự thân thiện và đáng yêu của HanBin đã thu hút sự yêu thích của nhiều fan, đặc biệt là fan nước ngoài.

HanBin được yêu thích với màn trình diễn của mình. Ảnh: IT.

Trên mạng xã hội, HanBin đã trở thành đề tài nóng với nhiều bình luận tích cực từ fan khắp nơi. Người hâm mộ cảm ơn HanBin đã đại diện cho người Việt Nam trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc và tỏ ra tự hào về sự phát triển nhanh chóng của anh.

HanBin debut vào vai trò thành viên nhóm Tempest vào tháng 1/2022. Trước khi đến Hàn Quốc, anh tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại. Năm 2020, anh tham gia show thực tế "I-land" và đã thu hút sự chú ý với tài năng âm nhạc của mình. HanBin đã được công ty Yuehua Entertainment để mắt và trở thành thực tập sinh, đánh dấu bước đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc tại Hàn Quốc.

Trong một thời gian ngắn, HanBin đã gặt hái nhiều thành công và sự yêu thương từ người hâm mộ, và anh đang là một phần quan trọng của sự trở lại đầy ấn tượng của Tempest. Câu nói của anh, "Tôi có thể đến nơi đâu miễn nơi đó có các tình yêu", đã thể hiện tinh thần và lòng biết ơn của một idol trẻ đầy triển vọng.