Ca sĩ Hương Giang: Những nỗi buồn của cuộc đời được dồn vào từng nốt nhạc

Nữ ca sĩ Hương Giang (vợ cố ca sĩ Phi Hải) được khán giả mộ điệu ưu ái gọi là "sầu nữ phòng trà" vì ở tất cả các phòng trà tại TPHCM đều có sự xuất hiện của chị. Chị sinh năm 1974, đi hát từ năm 22 tuổi. Chị đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai, kế đến là giải ba Tiếng hát truyền hình Tp.HCM năm 1997. Tiếp đó, chị lọt vào chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình toàn quốc và giành giải tư chung cuộc (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Với chất giọng thổ pha kim, Hương Giang luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều phòng trà, tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM. Năm 2003, chị ra CD đầu tay "Một ngày mới" với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Năm 2013, chị tham gia đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm - tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9. Giọng hát của Hương Giang được nhiều người trong giới chơi nhạc Hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic. Đây cũng chính là lý do năm 2022 vừa rồi, Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí đã chọn Hương Giang hợp tác thực hiện đĩa than "Một đời yêu anh" gồm 9 ca khúc: Hẹn hò (Phạm Duy), Biển nhớ, Tình sầu (Trịnh Công Sơn), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh)...