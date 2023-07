Ca sĩ Quang Lê: "5 nữ đại gia hứa sẽ tặng tôi 1 tỷ đồng nếu giảm thành công 15kg"

Sự thật về bức ảnh 6 múi của Quang Lê gây "bão" mạng xã hội

Mới đây, ca sĩ Quang Lê khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng khi nam ca sĩ có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ về quá trình giảm cân và sự thật đằng sau bức ảnh thân hình 6 múi gây "bão" mạng.

Bức ảnh Quang Lê khoe body gây bão mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)

Gần đây, bức ảnh khoe body 6 múi của Quang Lê đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, rất nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục của anh nhưng cũng hoài nghi liệu đây có phải là sản phẩm của photoshop?

- (Cười) Rất cảm ơn sự quan tâm của khán giả. Sự thật là tôi đang trong quá trình giảm cân. 3 tháng qua Quang Lê đã giảm thành công 10kg và vẫn đang tiếp tục phấn đấu đến khi đạt được mục tiêu đặt ra. Những bức hình tôi đăng tải được một người bạn gửi tặng. Bức hình này có can thiệp chỉnh sửa nhưng không phải ghép mặt tôi vào thân hình người khác đâu.

Dù thân hình ngoài đời của tôi chưa xuất sắc như thế nhưng tôi vẫn chia sẻ lên mạng xã hội để lấy động lực. Tôi còn tính phải in mấy tấm hình này ra treo trong phòng để có động lực đạt được body như vậy trong tương lai.

Thân hình hiện tại của ca sĩ Quang Lê đã thon gọn nhiều hơn trước. (Ảnh: NVCC)

Vậy mục tiêu mà Quang Lê đặt ra về số cân nặng mong muốn là bao nhiêu?

- Tôi đang đặt ra mục tiêu từ nay đến tháng 10 tôi sẽ giảm thêm ít nhất 5-10kg nữa. Sau khi giảm xong bằng đó số kg tôi sẽ tiếp tục tập gym kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc đạt body 6 múi giống như trong hình chắc cũng không quá khó (cười).

Động lực nào đã giúp Quang Lê quyết tâm giảm cân một cách ngoạn mục như thế?

- Tất nhiên là vì tôi muốn cải thiện vóc dáng, ngoại hình khi đứng trước khán giả. Được cái khi nhìn trực diện có thể khán giả sẽ không thấy tôi quá mập, nhưng khi nhìn góc ngang thì mới thấy vòng hai của tôi quá lớn. Nhưng lý do ngoại hình cũng chỉ là một phần thôi. Tôi giảm cân do cảm thấy sức khoẻ bị ảnh hưởng nhiều do tăng ký. Đỉnh điểm cân nặng của tôi là khoảng hơn 100kg. Ngày càng lớn tuổi tôi nghĩ cũng không nên để mình tăng ký quá đà như thế.

Bên cạnh đó, tôi còn có một động lực rất lớn, có 5 nữ đại gia hứa với tôi rằng, nếu tôi giảm được 15kg sẽ cho tôi 1 tỷ đồng. Mới đây, tôi đã gặp Lệ Quyên, cô ấy dành lời khen cho tôi và hứa nếu tôi giảm được thêm 5kg nữa thì cô ấy sẽ tặng tôi bộ vest mới trị giá 10.000 USD (khoảng 237 triệu đồng).

Sự thay đổi đáng bất ngờ khi nam nghệ sĩ giảm thành công 10kg. (Ảnh: NVCC)

Chắc hẳn để có thể giảm 10kg trong vòng 3 tháng Quang Lê cũng cần theo một chế độ ăn uống và tập luyện rất khắt khe, anh có thể chia sẻ về quá trình và bí quyết giảm cân của mình?

- Hiện tại, tôi có bác sĩ riêng theo dõi sức khỏe, lên chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Ngoài ra, tôi cũng có sử dụng thêm các thực phẩm chức năng, hỗ trợ bổ sung đầy đủ chất. Khi giảm cân nhiều người có tâm lý muốn xuống cân nhanh chóng. Nhưng tôi nghĩ rằng việc sụt giảm cân nặng quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Giảm cân cần có thời gian và đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, không thể làm trong ngày một ngày hai.

Từ hồi giảm cân, Quang Lê cảm thấy sức khỏe cải thiện nhiều hơn không?

- Tôi cảm nhận thấy sức khỏe tốt lên rõ rệt, khi hát cũng cảm thấy khỏe hơn. Khi quá béo tôi thấy hát nhanh mệt hơn. Tôi rất mừng vì sức khoẻ tốt lên, rồi những bộ đồ cách đây 5 năm trước tôi đều có thể mặc vừa. Tôi đặt mục tiêu khi nào tôi có thể mặc được quần áo từ 10 năm trước thì mới gọi là giảm cân thành công.

Thời điểm Quang Lê chạm mốc hơn 100kg hồi đầu năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Lệ Quyên hứa sẽ dành tặng Quang Lê bộ vest trị giá 10.000 USD khi nam ca sĩ giảm thành công 5kg nữa. (Ảnh: NVCC)



Quang Lê: "Khi nào giảm thành công 15kg tôi sẽ tổ chức liveshow hoành tráng để ăn mừng"

Đã trải qua một thời gian khá dài rồi khán giả không thấy Quang Lê về biểu diễn tại Việt Nam, là do lịch trình biểu diễn bên Mỹ quá bận rộn hay vì anh đang ấp ủ hoàn thiện body như ý mới về gặp gỡ khán giả?

- Thời gian qua, tôi có bay về Việt Nam thường xuyên nhưng chủ yếu là để gặp gỡ bạn bè và người thân mà ít khi đi hát. Bởi thời gian này bên Việt Nam đang rất hiếm show. Khoảng thời gian này trôi chủ yếu phục vụ khán giả tại hải ngoại và cũng có ấp ủ những kế hoạch sẽ sớm trở về với khán giả tại quê nhà.

Tôi đã có một lời hứa với Mai Thiên Vân sẽ làm một liveshow thật hoành tráng để chào đón Mai Thiên Vân trở về với khán giả tại Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chung đang có nhiều khó khăn nên tôi cũng đang cần có sự chuẩn bị, cân nhắc kỹ càng về mọi mặt. Cũng có một lời hứa với khán giả rằng, khi nào Quang Lê giảm thành công 15kg sẽ làm một liveshow thật lớn để ăn mừng.

Gương mặt trẻ trung trông thấy sau khi nam ca sĩ giảm 10kg. (Ảnh: NVCC)

Cũng rất lâu rồi khán giả theo dõi Quang Lê không thấy anh cập nhật thêm tin tức mới về cuộc sống riêng, liệu anh đang có một bóng hồng nào đó bên nước ngoài sẵn sàng "nâng khăn sửa túi" mà giấu kín với khán giả hay không?

- (Cười) Từ hôm đăng tải bức hình 6 múi là quá trời tin nhắn facebook, zalo của các "bóng hồng" gửi về cho tôi. Nhưng ở bên đây tôi chỉ có duy nhất một "bóng hồng" chịu "nâng khăn sửa túi" đó chính là mẹ ruột (cười). Tôi cũng chưa bao giờ giấu diếm khán giả khi có bạn gái cả, nếu có tôi sẽ công khai chia sẻ với người hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lê có tiêu chí nào về người phụ nữ mà anh sẽ chọn để gắn bó cả đời?

- Tôi không có tiêu chí gì quá ghê gớm cả, chỉ cần dưới 25 tuổi là tôi đồng ý (cười). Tôi nói đùa vậy thôi, để mà gắn bó lâu dài thì còn là duyên phận chứ đâu thể lựa chọn. Mình thích người ta nhưng người ta cũng phải chịu mình thì mới cưới về làm vợ được chứ đúng không?

Ở tuổi 44 liệu anh có kế hoạch nào về việc lấy vợ và yên bề gia thất?

- Nếu mà duyên đủ lớn thì tôi mong muốn gặp được người tâm đầu ý hợp để có thể lập gia đình trong năm tới đây. Ở tuổi này, tôi cũng đã mong có hạnh phúc riêng đích thực cho mình.

Bức ảnh Quang Lê chụp cùng ca sĩ Hồng Ngọc hồi tháng 6/2022. (Ảnh: NVCC)

Quang Lê chụp ảnh cùng ca sĩ trẻ Đan Đan Phạm gần đây, cả hai đang có nhiều dự án mới ấp ủ thực hiện. (Ảnh: NVCC)

Trong loạt bức hình Quang Lê vừa chia sẻ với Dân Việt có một tấm anh mới chụp gần đây, bên cạnh anh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhưng anh cũng chưa từng công bố chia sẻ hình ảnh này. Anh có thể bật mí đôi chút về mỹ nhân sánh đôi cùng anh?

- Cô bé này là Đan Đan Phạm, một ca sĩ trẻ tuổi từng tham gia chương trình Thần tượng Bolero. Hiện tại, Đan Đan Phạm đang hợp tác với tôi. Đan Đan Phạm là một ca sĩ trẻ rất tài năng, không chỉ có gương mặt cuốn hút mà còn có giọng ca thiên phú. Trong thời gian tới giữa tôi và nữ ca sĩ trẻ này sẽ có chung nhiều sản phẩm âm nhạc. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận.

Xin cảm ơn ca sĩ Quang Lê với những chia sẻ!