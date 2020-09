Các bị cáo ở Ban Quản lý dự án Nghi Sơn đã lập quỹ trái phép như thế nào?

3 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ra trước Tòa sơ thẩm trong vụ án này gồm: Trần Khắc Hiệp (SN 1957, nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn), Lê Xuân Hoàng (SN 1962, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án Nghi Sơn), Nguyễn Mạnh Tấn (SN 1981, nguyên nhân viên Phòng Tài chính kế toán, Ban Quản lý dự án Nghi Sơn).

Cả 3 người trên bị truy tố về tội "Lập quỹ trái phép", quy định tại Điều 205, khoản 3, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về diễn biến vụ việc, theo cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo, từ năm 2010 đến năm 2015, lợi dụng chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ủy quyền để đàm phán, ký, thực hiện hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn, sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện, Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, Tôn Anh Thi, Hiệp đã bàn bạc, thống nhất với nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Ban Quản lý dự án Nghi Sơn sử dụng tổng số 1.600 tỷ đồng nguồn tiền này, 50 tỷ đồng từ nguồn do PVN cấp để gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) Thanh Hóa, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) Thanh Hóa trong thời gian ngắn (1 tuần đến 1 tháng).

Các bị cáo Trần Khắc Hiệp, Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Mạnh Tấn (từ trái sang).

Nhà chức trách xác định, việc gửi tiền để lấy chênh lệch lãi suất có kỳ hạn với lãi suất không kỳ hạn, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng để ngoài sổ sách kế toán để sử dụng, chi tiêu đã gây thiệt hại cho PVN.

Nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn Trần Khắc Hiệp đã có hành vi ký 66 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa; 13 văn bản thỏa thuận gửi tiền với OceanBank Thanh Hóa.

Tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1600 tỷ đồng, lãi phát sinh 19,2 tỷ đồng. Số tiền này để ngoài hệ thống sổ sách, kế toán để sử dụng, chi tiêu gây thiệt hại cho PVN.

Với Lê Xuân Hoàng, Hoàng đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với Hiệp sử dụng 1550 tỷ đồng do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thanh toán, 50 tỷ đồng do PVN cấp để gửi có kỳ hạn tại MB Thanh Hóa, OceanBank Thanh Hóa, lấy tổng số tiền lãi là hơn 19,2 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Với Nguyễn Mạnh Tấn, người này có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh, tuy nhiên đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tấn đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Hiệp, Hoàng nhận tổng số tiền lãi 6 tỷ đồng, không hạch toán, để ngoài hệ thống sổ sách chi tiêu, việc này cũng đã gây thiệt hại cho PVN.

Nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Nghi Sơn Tôn Anh Thi thì cơ quan chức năng có đủ căn cứ kết luận phạm tội "Lập quỹ trái phép", tuy nhiên do Thi đã trích một phần tiền lãi thu được này để sử dụng vào các hoạt động xã hội của Ban Quản lý dự án.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng gửi tiền do Thi ký là hơn 1,1 tỷ đồng, đã được bị can chủ động nộp khắc phục toàn bộ vào tài khoản của PVN trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho Tôn An Thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị xem xét áp dụng chính sách hình sự đối với bị can này. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã quyết định đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với Thi.

Trong vụ án này, trước khi khởi tố vụ án, Trần Khắc Hiệp được xác định đã nộp 7,4 tỷ đồng vào tài khoản của PVN để khắc phục một phần hậu quả.