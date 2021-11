Các ca Covid-19 mới ở Ấn Độ giảm mạnh nhất trong 1 năm rưỡi, nguyên nhân là gì?

Đám đông người mua sắm tập trung tại một khu chợ trước lễ hội Diwali của người Hindu bất chấp dịch Covid-19 ở khu phố cổ của Delhi, Ấn Độ ngày 10/ 11/2020. Ảnh Reuters.

Ấn Độ đã ghi nhận 7.579 ca mắc Covid-19 mới vào thứ Ba 23/11, mức tăng thấp nhất trong vòng 1 năm rưỡi bất chấp các lễ hội lớn vừa diễn ra trong những tuần gần đây, nhờ tỷ lệ tiêm chủng tăng và kháng thể từ các trường hợp đã mắc bệnh trước đó, theo Reuters.

Đất nước 1,35 tỷ dân đã tổ chức lễ Durga Puja vào tháng 10 và lễ Diwali trong tháng này với hàng triệu người đã đi mua sắm, du lịch và gặp gỡ gia đình, hầu hết không đeo khẩu trang.

Việc đeo khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 gần như không tồn tại bên ngoài các thành phố lớn bất chấp dịch bệnh vẫn căng thẳng ở nước này.

MD Gupte, cựu giám đốc Viện Dịch tễ học Quốc gia do nhà nước điều hành cho biết: “Ngay cả sau lễ Diwali, chúng tôi cũng không thấy có sự gia tăng các ca mắc Covid-19 nào, cho thấy nguyên nhân chủ yếu là do sự hiện diện của các kháng thể trong phần lớn người Ấn Độ thông qua việc lây nhiễm tự nhiên. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã an toàn hơn nhiều".

Một phụ nữ đi ngang qua bức vẽ graffiti theo chủ đề Covid-19 trên một con phố ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 12/10/2021. Ảnh Reuters.

Các cuộc điều tra của chính phủ đã ước tính rằng gần 70% người Ấn Độ đã bị nhiễm bệnh tự nhiên vào tháng 7, sau sự gia tăng kỷ lục về số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trong tháng Tư và tháng Năm.

Ngoài ra, cho đến nay, 81% của 944 triệu người trưởng thành ở Ấn Độ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và 43% đã tiêm 2 liều. Việc tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi vẫn chưa bắt đầu ở nước này.

Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 34,5 triệu ca mắc Covid-19, chỉ đứng Mỹ. Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ trong 24h qua là 236 người, đưa tổng sống người chết vì căn bệnh này lên 466.147 người.