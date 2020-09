Các công ty môi giới cấu kết lập khống hóa đơn với Petroland hưởng lợi bao nhiều tiền?

Cụ thể, trong vụ án Bùi Minh Chính - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Petroland (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí) cùng đồng phạm bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan điều tra xác định có 7 công ty đã ký hợp đồng khống với Petroland.

Theo đó, theo chỉ đạo của Ngô Hồng Minh với chức vụ là Giám đốc Petroland, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Bùi Minh Chính cùng đồng phạm đã lập khống 17 hợp đồng, 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn để rút tiền chi tiêu không đúng quy định.

Các đối tượng đã gây thiệt hại cho Petroland tổng số tiền hơn 50,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, có 7 công ty ký các hợp đồng khống với Petroland gồm Công ty: Hạnh An, Khôi Nguyên, Bình An, H.V.C, Cát Điền, Hữu Phú và Quốc Thanh.

Trong hợp đồng dịch vụ môi giới khống giữa Petroland với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An (do Nguyễn Thế Công làm giám đốc), Petroland bị thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Công ty Bình An sau khi ký hợp đồng khống với Petroland, được Petroland chuyển tiền, Công đã thực hiện rút tiền mặt toàn bộ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, chuyển lại cho người ở Petroland 1,1 tỷ.

Giám đốc Nguyễn Thế Công hưởng lợi bất chính số tiền 311 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của Ngô Hồng Minh (ngoài cùng bên trái), từ năm 2012 đến năm 2017, Bùi Minh Chính (ngoài cùng bên phải) vì động cơ vụ lợi tập thể, động cơ cá nhân khác đã ký khống 17 hợp đồng, 1 phụ lục hợp đồng, gây thiệt hại cho Petroland, cũng góp phần giúp cho các công ty môi giới ký khống hợp đồng hưởng lợi bất chính. Trần Hữu Giang (giữa) là người quản lý, chi tiền theo chỉ đạo của Ngô Hồng Minh, tuy nhiên Giang hiện đã bỏ trốn, chưa xác định được số tiền đã tiêu vào việc gì.

Với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hạnh An do Lê Tú Phương làm giám đốc, công ty này có 3 hợp đồng khống với Petroland. Petroland bị thiệt hại số tiền 9,5 tỷ đồng bởi những hợp đồng khống này.

Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản của Công ty Hạnh An, Lê Tú Phương rút tiền mặt toàn bộ số tiền 9,5 tỷ đồng, trực tiếp chuyển lại cho Trần Hữu Giang - ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản 8,3 tỷ đồng, giữ lại số tiền 1,1 tỷ đồng theo thỏa thuận.

Sau đó, để hạch toán báo cáo thuế cho Công ty, Phương mua 2 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty Khôi Nguyên do Nguyễn Bá Hội làm giám đốc, với chi phí 569 triệu đồng.

Với Công ty Khôi Nguyên, công ty này ký 6 hợp đồng khống về dịch vụ môi giới, tư vấn với Petroland, gây thiệt hại cho Petroland gần 27 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đã có 5 cá nhân tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả sau hành vi gây thiệt hại 50,5 tỷ đồng cho Petroland.

Tương tự như các công ty khác, Công ty Khôi Nguyên sau khi nhận được tiền thì rút tiền mặt, trả lại cho Trần Hữu Giang 23 tỷ đồng, Hội giữ lại 3,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính theo thỏa thuận.

Ở hành vi lập khống 8 hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn giữa Petroland với 4 công ty Quốc Thanh, Cát Điền, Hữu Phú và H.V.C, Petroland đã bị thiệt hại 12,8 tỷ đồng.

Sau mỗi lần hợp đồng khống thành công, Dương Công Thọ - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Tân Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền – dịch vụ môi giới đều được Nguyễn Tư Khánh – Trưởng Bộ phận Xúc tiến Đầu tư thuộc Sàn giao dịch bất động sản trả công như thỏa thuận ban đầu.

Tổng cộng Tuyền nhận từ Khánh gần 175 triệu, Thọ nhận 120 triệu đồng.

Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo ra Tòa án nhân dân TP.HCM thể hiện, theo lời khai của Bùi Minh Chính, toàn bộ số tiền 50,5 tỷ đồng thanh toán được từ các hợp đồng dịch vụ khống, sau khi trả cho phía các công ty môi giới ký các hợp đồng khống 35%, 65% còn lại Ngô Hồng Minh giao cho Giang quản lý, chi theo sự chỉ đạo của Minh, các bị can không được chia tiền hay hưởng lợi cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy các bị can đều có nhân thân tốt, thực hiện tội phạm theo sự chỉ đạo, lôi kéo của người khác, đều là người giúp sức.

Quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những đối tượng có liên quan.

Các bị can đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỷ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng.