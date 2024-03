Liên kết “xanh hóa” ruộng đồng: Doanh nghiệp sẵn sàng vào cuộc (Bài 3)

Nỗ lực đồng hành cùng nông dân

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đang đồng hành cùng người nông dân tại ĐBSCL, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cho biết, với cam kết "cùng nông dân phát triển bền vững", Lộc Trời liên kết với các HTX và hơn 300.000 nông hộ. Tập đoàn xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình canh tác nhằm tối ưu hóa, cơ giới hóa từ sản xuất, thu hoạch và vận chuyển… giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận ổn định cho nông dân.

Mô hình sử dụng thuốc BVTV “4 đúng” do Cục Bảo vệ thực vật và Croplife Việt Nam triển khai tại Đồng Tháp. Ảnh: C.L.A

Thúc đẩy chuyển đổi sản xuất bền vững Theo đại diện CropLife Việt Nam, một trong những hoạt động ưu tiên và là trọng tâm nhằm hướng đến tầm nhìn phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của Croplife những năm qua là triển khai các chương trình hướng dẫn, tập huấn nông dân sử dụng các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm đối với môi trường, sức khỏe con người, trong đó trọng tâm là các sản phẩm BVTV và giống cây trồng công nghệ sinh học.

Tập đoàn đã triển khai canh tác lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP (Sustainable Rice Platform) đạt kết quả 100 điểm hoàn hảo trong 4 năm liên tục (2020 - 2023) cùng với hệ thống sản xuất lúa gạo đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới như: BRCGS, SMETA, HACCP, HALAL…

Để cùng nông dân ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, sinh học, tập đoàn đã đầu tư viện nghiên cứu, trung tâm sản xuất, trung tâm ứng dụng các sản phẩm sinh học, hữu cơ. Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu thêm các bộ sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng cũng như cho các loại cây trồng.

"Tập đoàn Lộc Trời có định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, cân bằng giữa 3 yếu tố: hữu cơ - sinh học và hóa học. Cả 3 yếu tố đều là điều kiện cần và đủ để phát triển nông nghiệp bền vững", ông Huỳnh Văn Thòn cho hay.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Tân Thành cũng đang ưu tiên phát triển sản phẩm BVTV sinh học nhằm mục tiêu đáp ứng cho nền nông nghiệp đạt tiêu chuẩn toàn cầu, an toàn cho sức khỏe và môi trường. Đặc biệt, Tân Thành đã xây dựng quy trình "Sức mạnh sinh học trên cây lúa" với hơn 40% thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học. Trong nhiều năm qua, công ty đã có nhiều khuyến cáo bà con nông dân về việc áp dụng quy trình sức mạnh sinh học trong canh tác.

Cụ thể, công ty tập huấn cho nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; tập huấn cho đại lý, cơ sở buôn bán về hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; hỗ trợ bà con thu gom và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, gồm: Xây dựng bể chứa, xây dựng mô hình thu gom thuốc BVTV đã qua sử dụng để đổi quà tết cho bà con nông dân vào mỗi dịp cuối năm. Sau hơn 13 năm thực hiện, mô hình đã thu gom khoảng 450 tấn vỏ chai, gói sau 13 lần thu đổi, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Các loại bao bì, vỏ chai sẽ được công ty tiêu hủy ở Long An.

Kiến nghị rút ngắn thời gian khảo nghiệm

Nghiên cứu sản xuất thuốc BVTV sinh học tại Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: K.N

Dự báo năm 2023 - 2028, thị trường thuốc BVTV sinh học sẽ phát triển với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 15,9%, năm 2023 đạt 6,7 tỷ USD và dự kiến năm 2028 sẽ đạt 13,9 tỷ USD. Dự báo thị trường thuốc BVTV sinh học sẽ tương đương với thị phần thuốc BVTV hóa học trong năm 2040 - 2050.

Để thúc đẩy quá trình ứng dụng thuốc BVTV sinh học, đại diện Công ty TNHH Thương mại Tân Thành đề xuất Cục BVTV đơn giản quy trình đăng ký và rút ngắn thời gian khảo nghiệm các loại thuốc BVTV sinh học. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng kiến nghị Cục BVTV tham mưu Bộ NNPTNT xây dựng các chuỗi giá trị nông sản cho các vùng sản xuất có sử dụng thuốc BVTV sinh học, để khích lệ bà con nông dân thay đổi hành vi trong sản xuất.

Ông Bùi Văn Kịp, đại diện Công ty Bayer Việt Nam chia sẻ, nếu chọn đúng đối tượng thì hiệu quả của thuốc BVTV sinh học ngang bằng với thuốc BVTV hóa học, chứ không phải đối tượng nào cũng hiệu quả.

"Chủ trương phát triển thuốc sinh học là đúng xu thế, nói như vậy không phải là xem nhẹ các biện pháp khác, trong đó có thuốc hóa học. Theo số liệu thống kê, diện tích đất đai ngày càng hẹp lại vì nhiều lý do, đặc biệt là do biến đổi khí hậu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sản xuất lương thực, thực phẩm chất lượng phục vụ cho nhu cầu của con người trước bối cảnh như vậy. Chúng ta cần phải áp dụng đồng bộ các giải pháp từ con giống… trong đó có vai trò quan trọng của thuốc BVTV sinh học" - đại diện Bayer nhấn mạnh.

Đại diện Công ty cổ phần BVTV Sài Gòn (SPC) cho biết, đơn vị chủ trương đa dạng hóa thuốc BVTV theo hướng an toàn, phù hợp với chiến lược nông nghiệp xanh. SPC lập hội đồng nhập khẩu để tìm kiếm nhập khẩu các sản phẩm mới có độ độc thấp và đặc biệt là thuốc có nguồn gốc vi sinh vật, thảo mộc và các dạng bào chế công nghệ cao như nano/micro.

SPC cũng tham gia Chương trình 1 triệu ha lúa sản xuất theo quy trình hữu cơ sinh học ở ĐBSCL; đang triển khai 5 mô hình (mỗi mô hình 5ha). Các mô hình này chỉ được sử dụng thuốc hóa học giai đoạn đầu, sau đó sử dụng phân bón và thuốc nhóm hữu cơ sinh học. Các mô hình này cũng được áp dụng công nghệ drone (máy bay không người lái) rất kinh tế hiện nay ở ĐBSCL.