Cụ thể, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, nhằm mục đích đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân về PCCC&CNCH, sáng cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH cho đối tượng là học sinh, người dân, du khách tham quan tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm tuyên truyền tới du khách tham quan tại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Ảnh: CACC

Theo đó, tại khu vực vỉa hè phía trước Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm – Số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), người dân, học sinh và các du khách được các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Hoàn Kiếm trực tiếp tuyên truyền PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, thao tác sử dụng đối với một số phương tiện chữa cháy thông dụng.

Hoạt động này được Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức từ năm 2020 đến nay và sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ảnh: CACC

Tại đây, Công an quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu các mô hình PCCC đang được Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo triển khai nhân rộng tại các địa bàn dân cư trên cả nước như: Mô hình "Điểm chữa cháy công cộng", "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm bốn tại chỗ" để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác PCCC&CNCH, phấn đấu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn.

Buổi tuyên truyền hôm nay thu hút rất đông sự quan tâm, tham gia của các em nhỏ. Ảnh: CACC

Cũng tại khu vực này, 20 bức ảnh về hoạt động PCCC&CNCH được trưng bày để người dân và du khách được hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính PCCC&CNCH khi chiến đấu với "giặc lửa", đồng thời tận mắt thấy được những thiệt hại to lớn về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng, chống cháy, nổ ngay tại gia đình, khu dân cư.

Các bạn học sinh rất hào hứng khi được trực tiếp cùng các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm tham gia xử lý sự cố cháy, nổ. Ảnh: CACC

Người dân còn được hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114" trên điện thoại di động để kịp thời thông báo tin cháy, nổ sự cố cho lực lượng chức năng.

Các hoạt động thiết thực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm đã ngày càng nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: CACC

Hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức từ năm 2020 đến nay và tiếp tục duy trì tổ chức định kỳ hàng tháng trong thời gian tới.