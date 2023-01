Số vụ cháy trên địa bàn TP.HCM giảm đáng kể

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.HCM cho biết, năm 2022 vừa qua có 469 đơn vị, cơ sở được công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC và CNCH.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM cho biết: Trong năm 2022, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP.HCM luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, số vụ cháy trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số vụ cháy lớn, thiệt hại về người và tải sản). Đó là kết quả của công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

Trong năm 2022, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP.HCM luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, số lượng vụ cháy ở địa bàn TP.HCM được giảm thiểu (trong hình là vụ cháy nhà hàng nhà hàng District K hôm 17/10/2022 (30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1). Ảnh: Chinh Hoàng

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH với vai trò nòng cốt đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân PCCC, trong đó lấy việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC làm trọng tâm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM tích cực đến nhanh hiện trường vụ cháy nhà hàng District K hôm 17/10/2022. Ảnh: Chinh Hoàng

Điểm nổi bật đó là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các ngành, các cấp; qua đó huy động được các lực lượng, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phong trào toàn dân PCCC với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo mối liên kết giữa công tác đảm bảo an toàn PCCC với đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong năm qua, Phòng PC07 đã tập trung tham mưu Công an TP.HCM hướng dẫn, chỉ đạo Công an quận, huyện xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH lồng ghép với việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC và CNCH; tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân tham gia PCCC".



Kết quả đạt được trong năm 2022 đã có 490 đơn vị, cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố (trong đó có 377 đơn vị đăng ký giữ vững và 113 đơn vị đăng mới), kết quả có 469/490 đơn vị, cơ sở đủ điều kiện công nhận và giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2022 so với số lượng đăng ký đầu năm.

Duy trì và phát triển 20 mô hình, phong trào mới về PCCC và CNCH phù hợp và hiệu quả, sát với thực tế

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cũng cho biết, đơn vị đang tích cực duy trì và phát triển 20 mô hình, phong trào mới về PCCC và CNCH phù hợp và hiệu quả, sát với thực tế tạo thành phong trào thi đua sôi nổi góp phần thiết thực trong công tác PCCC và CNCH như các phong trào: "3 có, 3 biết", "3 an toàn"; "khu chung cư an toàn"; "tòa nhà cao tầng đảm bảo an toàn PCCC", "Tôn hóa, tường hóa"; "Hiến đất mở rộng hẻm"; "Đăng ký không để xảy ra cháy"; "Hộp thư PCCC", "Phường, xã, thị trấn điểm an toàn PCCC", "Gia đình điểm an toàn PCCC khu dân cư", "Hộ gia đình kiểm tra an toàn PCCC","Nhà tôi có bình chữa cháy", "Mô hình PCCC 4 lớp về PCCC", "Xe chữa cháy lưu động", "Gia đình có ít nhất 2 lối thoát nạn và có bình chữa cháy, phương tiện thoát nạn"; Mô hình "Tuyên truyền về PCCC trên màn hình led điện tử tại các chợ, siêu thị, TTTM"…

Mô hình "xe chữa cháy lưu động" được nhân rộng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Đặc biệt trong năm 2022 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng" được lãnh đạo các cấp quan tâm triển khai quyết liệt đến các khu phố, tổ dân phố…

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã chủ động tham mưu, xây dựng đưa vào sử dụng hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp "Help 114" để tuyên truyền, cảnh báo về PCCC đến người dân một cách thường xuyên, liên tục; trong đó, đã đăng phát hơn 3.000 bản tin cảnh báo về cháy, nổ, kỹ năng PCCC thông qua ứng dụng "Help 114" đến hàng trăm ngàn lượt người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã đăng tải nhiều tin bài tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC và CNCH trên trang Zalo, qua đó giúp người dân tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

"Từ những mô hình, hoạt động trên đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH… Đặc biệt là nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia cứu chữa các vụ cháy và cứu được nhiều người dân bị mắc kẹt trong các vụ cháy", đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhấn mạnh.