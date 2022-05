Đêm huyền ảo - Sparkling Night được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) thực hiện là một chương trình hòa nhạc hàn lâm được lấy ý tưởng từ sự lãng mạn như vũ điệu của các nàng tiên, sự rượt đuổi đầy cảm xúc của các đôi tình nhân, hòa trộn cùng nỗi buồn vì tình yêu lóng lánh qua những giọt nước mắt.

Các nghệ sĩ tập luyện cho hòa nhạc "Đêm huyền ảo - Sparkling night". Clip: VNOB

Buổi hòa nhạc sẽ có sự góp mặt của các giọng ca Opera hàng đầu Việt Nam, trong đó có thể kể đến NSƯT Vành Khuyên, Đào Tố Loan - từng giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Opera quốc tế, Trịnh Thanh Bình - Giải Diễn viên hát chính xuất sắc, Trần Trang, Bùi Trang - HCV Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc năm 2021 và các nghệ sỹ như Huy Đức, Anh Vũ, Tùng Lâm, Hương Diệp, Thu Quỳnh đều giành giải thưởng cao tại các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp.

Ngoài ra, buổi biểu diễn còn được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, và có sự tham gia của dàn hợp xướng VNOB và dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices. Đến với đêm nhạc, khán giả sẽ được đắm mình trong mùi thơm của Champane trong Brindisi (Trà Hoa Nữ - La Traviata), âm thanh đầy ma mị của Nữ hoàng bóng đêm (Queen of the night - The Magic Flute) hay nỗi buồn của Mimi và Rodolfo (La boheme); Sự hài hước, sảng khoái từ Lagro al factotum (Barbiere de siviglia), hay một tâm trạng giằng xé, khát khao được sống, được yêu thương cuộc đời của Elucevan Le Stelle (Tosca)...

Các nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam cùng góp mặt trong chương trình. Ảnh: VNOB.

Không chỉ được thưởng thức những aria trong các tác phẩm Opera kinh điển, khán giả còn được đến với câu chuyện tình của những người yêu nhau đến điên cuồng, những hiểu lầm khiến cuộc tình đi vào u mê và rồi tất cả đều được hóa giải qua phần tổ khúc "Giấc mộng đêm hè" của nhà soạn nhạc Mendelssohn, với các giai điệu vô cùng quen thuộc trong Wedding March, Scherzo, Intermezzo, Notturno,… Với tài năng của các nhạc công của dàn nhạc giao hưởng VNOB, các khán giả sẽ đắm mình trong một bữa tiệc âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc.

Nói về Đêm huyền ảo - Sparkling Night, nghệ sỹ Phan Mạnh Đức, Chỉ đạo nghệ thuật của chương trình, cho biết: "Chúng tôi mong muốn Đêm huyền ảo - Sparkling Night" sẽ là sự trở lại đầy hào hứng, với chất lượng cao, để đáp ứng niềm mong đợi của khán giả yêu nghệ thuật hàn lâm nói riêng và công chúng nói chung. VNOB đang từng bước đưa giao hưởng, Opera và Ballet tiệm cận khán giả, để từng bước biến dòng nghệ thuật này trở nên gần gũi và đời thường hơn".

Đêm huyền ảo - Sparkling Night sẽ gồm 2 phần. Ảnh: VNOB.

Đêm huyền ảo - Sparkling Night sẽ được chia làm 2 phần: Phần đầu là chương trình giao hưởng - hợp xướng với Tổ khúc Giấc mộng đêm hè -A Summer Night's Dream; Phần 2 là các Romance và Aria nổi tiếng thế giới với các giọng ca Opera nổi tiếng của Nhà hát. Chương trình còn có sự góp mặt của Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices.

Được biết, các nghệ sĩ của VNOB đang trong những ngày tập luyện cuối cùng, với hy vọng đem đến cho các khán giả yêu nghệ thuật những đêm diễn thăng hoa tại Nhà hát lớn Hà Nội.