Các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cụ thể:

Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:



Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26; Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25; Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

Như vậy, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm:

Ngoài ra, nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non được thực hiện:

Phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáp viên mầm non.

Không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi bổ nhiệm giáo viên mầm non tư chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV vào chức danh nghề nghề nghiệp quy đinh tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển.