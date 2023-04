Nhiều giáo viên mầm non liên quan vụ nhắn tin chửi phụ huynh đã nghỉ việc

Liên quan đến những tin nhắn được cho là của giáo viên mầm non với lời lẽ không chuẩn mực khi nói về phụ huynh, học sinh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chiều 28/4, ông Hồ Đình Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã xác minh, làm rõ.

Trong sáng 28/4, đại diện lãnh đạo UBND xã Quỳnh Ngọc và các bộ phận liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao để làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Những dòng tin nhắn được cho là của các cô giáo mầm non cơ sở Ngôi Sao lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp lại màn hình).

Thông báo của cơ sở mầm non Ngôi Sao (Ảnh chụp lại màn hình).

"Thực ra không phải họ (5/6 giáo viên của cơ sở mầm non) xin nghỉ mà liên quan đến một số lý do khác nên chủ cơ sở này yêu cầu các giáo viên này (5 giáo viên) nghỉ luôn. Bên cạnh đó, chủ cơ sở này cũng đã làm một biên bản kiểm điểm các cô giáo liên quan, do đó các cô này cũng xin nghỉ", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, lãnh đạo UBND xã tiến hành kiểm tra lần 2 để báo cáo.

"Chúng tôi tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, các thủ tục liên quan để báo cáo cấp trên. Vấn đề ở đây là các giáo viên họ vi phạm trong lúc nhắn tin ở một nhóm kín nói về phụ huynh nên khó xử lý. Nếu như họ vi phạm về đánh học sinh thì có thể xử lý. Để xử lý về nhóm giáo viên nhắn tin gây phẫn nộ cho phụ huynh thì phải có ý kiến từ cơ quan an ninh mạng và chờ ý kiến từ cấp trên", ông Hùng cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu khiến dư luận "dậy sóng".

Được biết, loạt tin nhắn từ một nhóm kín trên mạng xã hội của các cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao, đóng trên địa bàn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu trao đổi với nhau. Sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Được biết, cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao được thành lập gần một năm nay do cô Nguyễn Thị Mai làm chủ. Cơ sở này có 3 lớp khoảng 70 cháu, với 6 giáo viên, nhân viên.