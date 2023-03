Các loại bệnh của xe máy thường gặp và cách khắc phục

Xe máy bị chết máy đột ngột

Tình trạng chết máy bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân có thể kể đến như Bugi quá bẩn do lâu ngày không vệ sinh, khe hở của bugi quá lớn khiến hệ thống đánh lửa kém; Chế hòa khí bị bẩn, các ốc gió và vít chỉnh xăng bị lệch khiến máy yếu gây ra tình trạng chết máy; Hệ thống truyền xăng bị hỏng khiến xăng không thể đến buồng đốt, lượng xăng quá ít khiến xe chết máy hay dầu nhớt lâu không thay khiến động cơ bị nóng cũng là nguyên nhân khiến xe máy bị chết đột ngột...

Tùy vào vấn đề gặp phải nhưng nếu không nắm rõ được nguyên nhân chết máy xuất phát từ đâu, bạn nên đưa xe tới các tiệm sửa chữa chuyên nghiệp để khắc phục sự cố.

Xe máy bị đảo bánh

Tình trạng này gây khó khăn trong việc điều khiển xe, có thể gây nguy hiểm cho người lái xe.

Nguyên nhân có thể là do bạc đạn bị rơ, đạn cổ bị vỡ, hoặc do khi lắp bánh bị lệch tâm so với thân xe.

Đối với sự cố này chúng ta cần đem đến các trung tâm sửa chữa để thay bạc đạn hoặc cân lại bánh.

Xe máy xuất hiện khói lạ

- Ống pô xuất hiện khói đen

Hiện tượng khói đen xuất hiện khi chạy xe là do xe sử dụng quá nhiều nhiên liệu, độ hao xăng lớn. Nguyên nhân có thể là do lọc gió quá bẩn khiến lượng khí đi vào buồng đốt giảm gây tốn xăng.

Để khắc phục sự cố này người dùng cần vệ sinh, làm sạch hoặc thay mới lọc gió. Tùy vào loại lọc gió của xe bạn mà có phương pháp vệ sinh hợp lý. Nếu là lọc gió khô thì có thể làm sạch nhờ khí nén. Còn lọc gió dầu thì chúng ta nên thay mới cho đảm bảo hiệu quả.

- Ống pô xuất hiện khói trắng

Khói trắng xuất hiện khi xe bị hở xéc măng (bạc). Xéc măng hở khiến cho dầu máy từ buồng máy bắn lên buồng đốt. Quá trình đốt hỗn hợp này sẽ sinh ra khói trắng. Và để khắc phục, người dùng cần thay xéc măng.

Tình trạng xe bị hao điện

Bình ắc quy có tác dụng lưu trữ điện để phục vụ quá trình hoạt động của các bộ phận như đèn, còi, đề… Tuy nhiên, nhiều trường hợp, điện trong bình bị hao đi rất nhanh khiến quá trình vận hành xe không đạt được hiệu quả cao.

Nguyên nhân có thể là do bình quá cũ, bình bị chạm mát, bộ sạc hỏng, quên không tắt máy…

Trước sự cố này, người dùng cần tiến hành thay mới bình ắc quy nếu chúng đã quá cũ, tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng bình định kỳ. Còn đối với trường hợp chạm mát thì giải pháp tối ưu nhất chính là đem đến các tiệm sửa chữa chuyên nghiệp để những người thợ có chuyên môn sửa chữa.