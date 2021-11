Các nhà khoa học cảnh báo về trận động đất mạnh tới nỗi có thể 'hủy diệt' Trái đất

Một trận động đất 20 độ richter có thể xảy ra nếu một tiểu hành tinh va vào Trái đất. Ảnh: Getty

Động đất xảy ra hàng ngày. Theo Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia, có khoảng 20.000 trận động đất xảy ra trên toàn cầu mỗi năm, tức là khoảng 55 trận động đất mỗi ngày.

Một số trong đó chỉ là những trận động đất với quy mô nhỏ, dư chấn không đáng kể. Mặc dù vậy, có những trận động đất mạnh hơn 7 độ richter, có thể gây thiệt hại nặng nề. Trên thực tế, trung bình hàng năm có khoảng 15 trận động đất có cường độ từ 7 độ richter trở lên.

Thang độ richter không phải là một thang đo tuyến tính mà là logarit. Khi các con số tăng lên một, cường độ của trận động đất sẽ tăng lên mười.

Được biết, một trận động đất ở quy mô cực kỳ lớn được coi là không thể xảy ra. Đó là bởi quy mô một trận động đất liên quan đến độ dài đường đứt gãy của mặt đất: Đứt gãy càng dài, động đất càng lớn.

Để tạo ra một trận động đất 10,5 độ richter, cần phải có một đường đứt gãy với chiều dài khoảng 80.000 km. Chu vi Trái đất chỉ khoảng 40.000 km, vì vậy điều này rất khó xảy ra.

Có thể nói, một trận động đất với cường độ 20 độ richter dường như là không thể xảy ra.

Một trận động đất quy mô lớn có thể kéo theo sự xuất hiện của sóng thần. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, như một mô phỏng được tạo ra bởi What If trong bộ phim tài liệu "What If a Magnesium 20 Earthquake Hits?", có cách để một sự kiện như vậy có thể diễn ra.

Người kể chuyện của bộ phim tài liệu giải thích: "Trận động đất 20 độ richter có thể xảy ra nhờ tác động của một tiểu hành tinh lớn. Với một trận động đất kinh khủng như vậy, bạn sẽ cảm thấy rung chuyển trong ít nhất năm phút, và các dư chấn sẽ kéo dài hàng giờ. Sóng thần và núi lửa phun trào, nhiều trận động đất hơn sẽ xảy ra và cả thế giới sẽ bị hủy diệt".

Để phá hủy hành tinh, trận động đất sẽ cần phải vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn, điều này mô tả giá trị tối thiểu mà Trái đất có thể giữ được dưới tác dụng của trọng lực. Người tường thuật lưu ý: "Một trận động đất 20 độ richter sẽ tạo ra đủ năng lượng để vượt qua năng lượng liên kết hấp dẫn và phá hủy hành tinh của chúng ta".

Mặc dù vậy, các hệ thống phòng thủ vệ tinh hoàn toàn có thể sẽ phát hiện ra tiểu hành tinh này trước khi nó va vào Trái đất, từ đó đưa ra phương án ứng phó.

Trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận là trận động đất năm 1960 ở Valdivia. Trận động đất này mạnh đâu đó trong khoảng từ 9,4 đến 9,6 độ, theo Thang đo độ lớn khoảnh khắc - một phương pháp đo phổ biến thời điểm trận động đất xảy ra.

Trận động đất này xảy ra vào buổi chiều và kéo dài khoảng 10 phút. Sóng thần xuất hiện ngay sau đó, gây ảnh hưởng đến khu vực miền nam Chile, Hawaii, Nhật Bản, Philippines, đông New Zealand, đông nam Australia và quần đảo Aleutian. Những con sóng được cho là cao tới 25m.

Nhiều ước tính khác nhau được đưa ra, cho thấy khoảng 1.000 đến 6.000 người đã thiệt mạng, trong khi tổng thiệt hại kinh tế nằm trong khoảng từ 3,5 đến 7 tỷ đô la.