Các nhà lãnh đạo thế giới nói gì về Nga và Ukraine tại G20?

Nhóm G20 gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu đại diện cho 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm cả Nga. Ảnh AP

Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine khi họ tập trung cho một cuộc họp căng thẳng của Nhóm 20 quốc gia (G20) tại Bali.



Khi hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày khai mạc vào thứ Ba, nước chủ nhà Indonesia đã đưa ra lời kêu gọi đoàn kết bất chấp những rạn nứt trong G20 liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi nhóm mà ông gọi trong một bài phát biểu video là "G19", hãy ngừng chiến tranh bằng "công thức hòa bình" của Ukraine do ông đề xuất.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov được cho là có mặt trong phòng khi Zelenskyy phát biểu. Ông Lavrov sau đó cáo buộc Ukraine kéo dài cuộc xung đột.

Dưới đây là tổng hợp những gì đã được nói:

Ukraine

Tổng thống Ukraine kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 thông qua kế hoạch hòa bình 10 điểm và chấm dứt chiến tranh "một cách chính đáng và trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế".

"Ukraine không nên được đưa ra để ký kết các thỏa hiệp với lương tâm, chủ quyền, lãnh thổ và độc lập của mình. Chúng tôi tôn trọng các quy tắc và chúng tôi là những người giữ lời hứa của mình", ông Zelensky nói với hội nghị thượng đỉnh qua liên kết video từ Kiev.

Ông từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào tương tự như các thỏa thuận giữa Kiev và Moscow vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea và hậu thuẫn cho phe ly khai ở khu vực Donbas phía đông Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không cho phép Nga chờ đợi, xây dựng lực lượng và sau đó bắt đầu một loạt khủng bố và gây bất ổn toàn cầu mới", ông Zelenskyy nói.

"Rõ ràng, người ta không thể tin vào lời nói của Nga, và sẽ không có Minsk 3, mà Nga sẽ vi phạm ngay sau khi ký kết", ông Zelensky nói thêm, đề cập đến các thỏa thuận Minsk 1 và 2 được ký lần lượt vào năm 2014 và 2015.

Ông Zelensky cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh Ukraine, khôi phục "an toàn bức xạ" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng ở đông nam Ukraine, đưa ra các hạn chế về giá đối với các nguồn năng lượng của Nga và mở rộng Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Nga

Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Kiev kéo dài cuộc chiến sau phát biểu của ông Zelensky.

Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh, ông Lavrov cho biết Ukraine từ chối đàm phán với Moscow và đã đưa ra những điều kiện hòa bình phi thực tế.

Ông cũng cho biết bất kỳ sự gia hạn nào đối với thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen( sẽ hết hạn vào thứ Bảy) phụ thuộc vào việc loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Nga từ lâu đã phàn nàn về các rào cản đối với việc xuất khẩu như vậy, mặc dù họ không bị trừng phạt trực tiếp bằng các biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây áp đặt lên Moscow để đáp trả cuộc tấn công của Nga ở Ukraine.

Indonesia

Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20. "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, sự hợp tác là cần thiết để cứu thế giới", ông Widodo nói.

" G20 phải là chất xúc tác cho sự phục hồi kinh tế toàn diện. Chúng ta không nên chia thế giới thành nhiều phần. Chúng ta không được để thế giới rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh khác", ông Widodo nói thêm.

"Có trách nhiệm có nghĩa là tạo ra những tình huống có tổng bằng không, có trách nhiệm ở đây cũng có nghĩa là chúng ta phải chấm dứt chiến tranh. Nếu chiến tranh không kết thúc, thế giới sẽ khó tiến lên phía trước", ông Widodo nhấn mạnh.

Indonesia là thành viên của Phong trào Không liên kết, một liên minh được thành lập vào năm 1961 với mục đích tránh đối đầu Đông-Tây, và đã đưa ra quan điểm thận trọng về cuộc chiến Ukraine, chủ yếu tập trung vào các vấn đề mất an ninh lương thực và năng lượng.

Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào nhau trong phiên làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Nusa Dua, Indonesia. Ảnh AP

Mỹ

Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại "thỏa thuận của họ rằng không bao giờ nên xảy ra chiến tranh hạt nhân" bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hôm thứ Hai 14/11, thông tin từ Nhà Trắng.

"Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã nhắc lại thỏa thuận của họ rằng không bao giờ nên tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân và không bao giờ có thể giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của họ đối với việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine," thông báo của Nhà Trắng cho biết thêm.

Washington là đồng minh mạnh nhất của Ukraine, trong khi Bắc Kinh có quan hệ mật thiết với Nga.

Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến ở Ukraine trong bài phát biểu trước cuộc họp G20, khi ông kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn cầu.

"Điều cấp thiết là tất cả các quốc gia phải nắm lấy tầm nhìn về một cộng đồng với tương lai chung của nhân loại và ủng hộ hòa bình, phát triển và hợp tác cùng có lợi", ông Tập nói.

"Chia rẽ và đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai. Chỉ có đoàn kết và cùng phát triển mới là sự lựa chọn đúng đắn", ông Tập nói thêm.

Bắc Kinh đã kêu gọi hòa bình trong suốt cuộc chiến, nhưng một quan chức vào tháng 8 đã đổ lỗi cho Washington là "kẻ chủ mưu chính" của cuộc xung đột.

Moscow và Bắc Kinh đã ký một quan hệ đối tác không giới hạn chỉ vài ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu và Nga đã tìm cách củng cố mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong

trước lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 quay trở lại con đường ngoại giao để chấm dứt chiến tranh.

"Chúng ta phải tìm cách quay trở lại con đường ngừng bắn và ngoại giao ở Ukraine", ông Modi nói hôm thứ Ba 15/11, trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh.

"Điều cần thiết lúc này là thể hiện quyết tâm cụ thể và tập thể để đảm bảo hòa bình, hài hòa và an ninh trên thế giới".

Ông Modi cho biết không nên hạn chế nguồn cung cấp năng lượng và kêu gọi bảo vệ thị trường khí đốt và thực phẩm toàn cầu.

Nga là nhà sản xuất và xuất khẩu năng lượng cũng như phân bón hàng đầu. Ukraine là một trong những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới.

Vương quốc Anh

Thủ tướng Vương quốc Anh lên án hoạt động quân sự của Nga, nói rằng nó đã "phá hoại các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

"Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào những nguyên tắc này. Chúng là nền tảng của trật tự quốc tế phải được duy trì", ông Sunak nói với hội nghị thượng đỉnh, theo bản ghi lại bài phát biểu của ông đăng trên trang web của Downing Street.

Ông nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có quyền chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự vắng mặt của ông tại cuộc họp.

Đáng chú ý là ông Putin cảm thấy không thể tham gia cùng chúng tôi ở đây. Có lẽ nếu ông ấy làm vậy, chúng tôi có thể tiếp tục giải quyết mọi việc", ông Sunak nói.

"Bởi vì sự khác biệt lớn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra là để Nga rút khỏi Ukraine và chấm dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp này", ông Sunak nói thêm.

Hãng truyền thông BBC cho biết bình luận của Sunak đánh dấu "lần đầu tiên một thủ tướng Anh đối đầu trực tiếp với một quan chức cấp cao của Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu".

Pháp

Tổng thống Pháp cho biết điều quan trọng là Paris và Bắc Kinh phải hợp tác để khắc phục hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine, sau khi ông Emmanuel Macron gặp ông Tập hôm thứ Ba bên lề hội nghị.

"Tổng thống bày tỏ quan ngại sâu sắc về lựa chọn của Nga tiếp tục cuộc chiến này ở Ukraine," văn phòng tổng thống Pháp cho biết trong một tuyên bố sau cuộc hội đàm.

"Hậu quả của cuộc xung đột này vượt ra ngoài biên giới châu Âu và cần được khắc phục bằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Pháp và Trung Quốc", ông Marcon nói.

Tuy nhiên, bản tóm tắt của Trung Quốc về các cuộc đàm phán ít đề cập đến Ukraine.

"Chủ tịch Tập đã đưa ra quan điểm rằng quan điểm của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là rõ ràng và nhất quán; Trung Quốc đại diện cho lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột và đàm phán hòa bình," tuyên bố của Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động theo cách của mình để đóng một vai trò mang tính xây dựng.

Đức

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Ba (14/11) rằng, ngày càng có nhiều "sự đồng thuận" tại cuộc họp G20 rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là không thể chấp nhận được và vũ khí hạt nhân không được phép sử dụng.

Ông Scholz cũng cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại trực tiếp với ông Putin nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh.

Liên Hợp Quốc

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có một "cuộc thảo luận rất thẳng thắn và cởi mở" về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với ông Lavrov hôm thứ Ba bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, người phát ngôn của LHQ cho biết.

"Họ đã có một cuộc họp kéo dài và họ đã thảo luận về tất cả các khía cạnh liên quan đến quá trình tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nga - thực phẩm và phân bón - và Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen", phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết.