Các tỉnh phía Nam cùng đồng hành tiết kiệm điện

Ưu tiên đảm bảo điện mùa nắng nóng



Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng vừa qua (từ 15/4 đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đã nỗ lực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội tại các địa phương trên địa bàn các tỉnh phía Nam, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm nắng nóng và kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 vừa qua. Ảnh: EVNSPC

Theo số liệu của EVNSPC cho thấy, lượng tiêu thụ điện trong tháng 4/2024 của EVNSPC đạt trên 8,044 tỷ kWh, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ điện đạt 29,793 tỷ kWh, tăng 13,95% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng ngày lớn nhất (Amax) là 303,8 triệu kWh (ngày 25/4), tăng 10,38% so với Amax 2023; công suất cực đại (Pmax) đạt 14.615 MW (ngày 27/3), tăng 0,38% so với lũy kế Pmax năm 2023.

Ngoài ra, trong cao điểm nắng nóng, EVNSPC tập trung đảm bảo cấp điện phục vụ tưới tiêu, chống hạn, nhiễm mặn, cũng như triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện các tháng mùa khô. Cụ thể, EVNSPC

tổ chức các đoàn công tác làm việc với UBND tại 21 tỉnh, thành phía Nam phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024, phê duyệt phương án cung cấp điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu; duy trì Ban điều hành cung cấp điện tại địa phương, cũng như các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn.



EVNSPC thực hiện các giải pháp như: san chuyển tải; khai thác tải hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng đưa vào vận hành, huy động công suất tối đa điện mặt trời mái nhà từ thứ hai đến thứ sáu (theo phân bổ của Điều độ A0); tăng cường tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải… Từ đó, tình hình vận hành đầy tải lưới điện 110kV trong tháng 4 giảm so với tháng 3/2024.

Ký kết thỏa thuận giữa Sở Công thương TP Cần Thơ và Công ty Điện lực TP Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: EVNSPC

Ngoài ra, EVNSPC chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên tiếp tục nâng cao công tác dự báo phụ tải; tổ chức làm việc với khách hàng thực hiện chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải hợp lý; tính toán huy động nguồn diesel của khách hàng khi cần thiết.

EVNSPC cũng chỉ đạo các đơn vị điện lực thường xuyên công tác kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực có nhiều cây cối gần lưới điện, khu vực đông dân cư, khu vực công trường xây dựng, khu vực người dân hay thả diều,… để có biện pháp giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những khiếm khuyết trên lưới điện nếu có; chủ động, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết; hạn chế việc sửa chữa các công tác lưới có ảnh hưởng đến cấp điện phụ tải, huy động nguồn trong cao điểm nắng nóng và các tháng mùa khô.

Đẩy mạnh điều chỉnh phụ tải điện (DR)

Ngay từ đầu năm 2024, dự báo tình hình cung cấp điện sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong các tháng mùa khô. Để bảo đảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn các tỉnh phía Nam, EVNSPC đã chủ động sớm triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, trong đó đặc biệt chú trọng chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện (DR).

Tính đến hết tháng 4/2024, các Công ty Điện lực của EVNSPC đã làm việc và ký kết với gần 7.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên để ký kết thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại, với công suất thỏa thuận loại 1 (thông báo trước 2 giờ) là 330,8 MW; công suất thỏa thuận loại 2 (thông báo trước 24 giờ) là 818,9 MW.

Tư vấn khách hàng sản xuất tại Bình Dương thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Ảnh: EVNSPC

Đối với công tác dịch chuyển phụ tải, EVNSPC đã hoàn tất nhập danh sách 6.281 khách hàng công nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên vào chương trình DRMS (hệ thống giám sát và điều hòa phụ tải từ xa), đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và biểu đồ phụ tải sử dụng điện của khách hàng đã đăng ký năm 2024, các Công ty Điện lực tiếp tục trao đổi, nắm bắt, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đơn hàng của khách hàng công nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để dự báo tiêu thụ điện, đề xuất khách hàng dịch chuyển công suất từ 5% đến 10% công suất đỉnh của khách hàng trong khung giờ từ 14h00-16h00 hằng ngày vào các khung giờ khác và tránh các khung giờ 9h30-11h30, 17h00-22h00 hằng ngày trong các tháng 4, 5, 6, 7 năm 2024.

Quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện

Ngoài các giải pháp về quản lý, vận hành, điều hành để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh phía Nam, EVNSPC cũng đồng thời thực hiện triệt để nhiều giải pháp tiết kiệm điện.

Theo đó, trong tháng 3&4/2024, EVNSPC tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với UBND các tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Ninh Thuận, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Hậu Giang,… về tình hình cung cấp điện trong mùa khô và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo UBND các tỉnh đoàn đến làm việc đều thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của ngành Điện và thống nhất cùng phối hợp để thực hiện các chương trình tiết kiệm điện mà EVNSPC đề xuất.

Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về hình hình cung cấp điện mùa khô và triển khai các chương trình tiết kiệm điện năm 2024. Ảnh: EVNSPC

Ngoài ra, cũng trong tháng 3/2024, EVNSPC phối hợp các cơ quan báo chí tổ chức 2 buổi tọa đàm về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng; triển khai các cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả dành cho hộ gia đình, học sinh và đối tượng CBCNCV ngành điện.

Riêng sự kiện Giờ Trái đất 2024, các Công ty Điện lực thành viên EVNSPC đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 tại 21 tỉnh, thành phía Nam với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm kêu gọi người dân, khách hàng tiết kiệm điện như: chạy bộ, trồng cây xanh, nhặt rác vệ sinh môi trường, đến nhà khách hàng kêu gọi tắt đèn trong giờ trái đất, tắt đèn chiếu sáng công cộng…

Đối với ký cam kết với khách hàng thực hiện tiết kiệm điện, đến hết tháng 4/2024, EVNSPC đã triển khai ký thỏa thuận với 274.581 khách hàng (KH), đạt 79,00%. Trong đó: (i) KH trên 01 triệu kWh là 7.003/7.048, đạt 99,36%; (ii) KH từ 100.000 đến 01 triệu kWh là 9.895/10.802, đạt 91,60%; (iii) KH từ 2.000 đến 100.000 kWh là 195.754/250.004, đạt 78,30%; (iv) KH < 2.000 kWh là 61.929/79,730, đạt 77,67%; KH còn lại đang triển khai, dự kiến hoàn tất trong tháng 5/2024. Lũy kế 4 tháng đầu năm sản lượng điện tiết kiệm đạt 675 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,30% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.