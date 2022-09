Các trường đại học không tuyển đủ chỉ tiêu đợt 1 tiếp tục tuyển sinh các đợt bổ sung

Để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế, Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non nghiêm túc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

Công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển

Các trường công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Trường cập nhật chính xác danh sách thí sinh trúng tuyển vào Hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (sau đây gọi là Hệ thống) trước 17h ngày 17/9 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật vào Hệ thống.

Các trường rà soát kỹ danh sách, thông tin dữ liệu của các thí sinh trúng tuyển trước khi thông báo trúng tuyển. Trong thông báo kết quả, giấy báo trúng tuyển cần có thêm ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Các trường cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển theo cấu trúc quy định vào Hệ thống. Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm nhưng đăng ký sai phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển đã được các trường đưa vào danh sách lọc ảo thì trường vẫn phải giữ nguyên thông tin về phương thức xét tuyển hoặc mã tổ hợp mà thí sinh đã đăng ký; đồng thời, trường bổ sung thêm thông tin (ở cột ghi chú): Xét tuyển dựa trên phương thức, tổ hợp mà thí sinh đã được thông báo trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm.

Xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh

Từ ngày 18/9 đến 17h ngày 30/9, Bộ GDĐT mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Trường hướng dẫn thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình xác nhận nhập học trực tuyến; thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại Hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại trường theo kế hoạch, thời gian và quy định của trường.

Cơ sở đào tạo có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Cơ sở đào tạo có thể theo dõi và tải dữ liệu danh sách cập nhật về các thí sinh nhập học trực tuyến trên Hệ thống.

Các trường nhắc nhở những thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống trực tuyến.

Giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại

Khi có đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại sai sót về thông tin (khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, điểm xét tuyển, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển...), cơ sở đào tạo chủ động xem xét giải quyết hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có liên quan để giải quyết theo quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. Đối với thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm nhưng sơ suất không đăng ký thành công trên Hệ thống, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển bổ sung ngay như đối tượng đã đăng ký xét bổ sung.

Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết phản ánh, khiếu nại và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro đã được công bố trong đề án tuyển sinh theo quy định.

Trường hợp kết quả giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại làm thay đổi kết quả xét tuyển, cơ sở đào tạo phải báo cáo về Bộ GDĐT để cập nhật vào Hệ thống và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Hệ thống

Cơ sở đào tạo không tuyển đủ chỉ tiêu sau xét tuyển đợt 1 được tiếp tục tuyển sinh các đợt bổ sung (căn cứ theo số lượng chỉ tiêu còn lại sau khi đã trừ số lượng chỉ tiêu theo nội dung tại quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

Cơ sở đào tạo cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn...) và đúng thời gian quy định vào Hệ thống.