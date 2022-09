Các trường tiếp tục xét tuyển bổ sung đại học năm 2022: Có nơi thêm 800 chỉ tiêu

Các trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2022

Danh sách các trường xét tuyển bổ sung năm 2022 vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Trong số đó, có trường bổ sung đến 827 chỉ tiêu như Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trường nhận hồ sơ đăng ký và thực hiện xét tuyển từ ngày 19/9 đến hết ngày 8/10 dựa trên 2 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét kết quả học tập THPT.

Xét tuyển bổ sung Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quốc tế thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng cho tới khi hết chỉ tiêu.

Các ngành tiếp tục tuyển sinh là Quản lý (chuyên sâu về Marketing và khởi nghiệp) do ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng; Kế toán và tài chính do ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp bằng; Quản trị khách sạn, Thể thao và du lịch do ĐH Troy (Mỹ) cấp bằng.

Xét tuyển bổ sung Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Việt Nhật thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:

Phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN; Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn); Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi THPT 2022.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung:

- Đợt 1: trước 12h ngày 30/9.

- Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu): từ 30/9 đến 17h ngày 15/10.

Xét tuyển Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Từ ngày 22/9 đến ngày 30/9, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT.

Ở trình độ đại học, trường tuyển bổ sung cho 8 ngành đào tạo là Thiết kế thời trang; Kế toán; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Marketing; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Quản lý công nghiệp; Công nghệ Sợi, Dệt; và Công nghệ May. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các ngành này như sau:

Xét tuyển bổ sung Trường Công nghiệp Quảng Ninh

Trường Công nghiệp Quảng Ninh thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022.

Chỉ tiêu xét tuyển: 400

Ngành nhận hồ sơ xét tuyển: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.

Thời gian nhận hồ sơ: 17/9 - 30/9.

Xét tuyển bổ sung Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo xét tuyển bổ sung trình độ Đại học, hệ chính quy năm 2022 bằng hình thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) và hình thức xét tuyển theo điểm thi THPT như sau:

Xét tuyển bổ sung Trường Đại học Tân Trào

Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1, năm 2022 Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đối với tất cả các ngành đào tạo.

Danh sách các trường thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022: