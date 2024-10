Các tướng Mỹ cho rằng 44 xe tăng Đức có thể đánh bại 'quân đội Nga vượt trội'

Xe tăng Đức tham gia tập trận quân sự ở Pabrade, Litva, ngày 29/5 / 2024 . Ảnh Getty Images

Breedlove và Hodges gần đây đã tham gia một cuộc tập trận mô phỏng máy tính do 'Strong Together', một nhóm nghiên cứu của Litva, ủy quyền và do Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh Thế hệ Mới có trụ sở tại Washington điều hành. Phát biểu với tờ Bild của Đức ngày 19/10, họ cho biết cuộc mô phỏng này đã đưa 4.800 lính Đức và 44 xe tăng Leopard chống lại lực lượng Nga gồm gần 30.000 người tấn công Litva qua Latvia và từ Belarus.



Hiện có 800 lính Đức đồn trú tại Litva và con số này dự kiến sẽ tăng lên 4.800 vào năm 2027.

Trong cuộc mô phỏng, quân đội Litva đã được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của Nga trong bốn ngày, trước khi 44 xe tăng Đức bằng cách nào đó đã vượt qua và đánh bại đội quân Nga tấn công giả định từ Latvia trong một "cuộc điều động xuất sắc". Đến ngày thứ mười, Breedlove và Hodges tuyên bố, quân Đức và Litva sẽ mất 17 xe tăng, 145 xe bọc thép và 3.650 quân.

Các cựu tướng lĩnh Mỹ cho rằng Nga đã mất 411 xe tăng, 1.019 xe bọc thép và 11.420 người trong cùng khoảng thời gian đó mà không giải thích thêm.

Một đánh giá riêng về cuộc tập trận này do trang tin tức LRT của Litva công bố cho rằng có thể ngăn chặn được bước tiến của Nga trước khi tới Vilnius để quân tiếp viện của NATO kịp đến, nhưng chỉ khi nước này đầu tư 10 tỷ euro (10,8 tỷ đô la) vào quân đội trong 4 năm tới, gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng hiện tại.

Gintaras Azubalis, một đại tá đã nghỉ hưu của Lực lượng vũ trang Litva, nói với LRT rằng kết quả thuận lợi như vậy cũng phụ thuộc vào việc Litva có được cung cấp trực thăng tấn công và tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga hay không.

Azubalis nói với tờ Bild rằng mặc dù ông tin rằng 4.800 quân Đức có thể "đánh bại sư đoàn Nga đến từ Latvia", nhưng Litva vẫn sẽ bị "tàn phá và bị chiếm đóng một phần" trong vòng hai tuần giao tranh.

Hodges và Breedlove trước đây đã từng có những dự đoán kỳ quặc. Hodges từng tuyên bố rằng vũ khí phương Tây sẽ giúp Ukraine chiếm lại Crimea vào năm ngoái, và tuyên bố vào tháng 3/2022 rằng Nga "chỉ còn 10 ngày nữa" là hết tên lửa và đạn pháo. Breedlove tuyên bố vào đầu năm nay rằng Ukraine có thể chiếm Crimea nếu được cung cấp đủ vũ khí phương Tây, một đánh giá không được Lầu Năm Góc chia sẻ.