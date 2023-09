Cách cải thiện hội chứng ruột kích thích rất ít người biết

Mấu chốt trong điều trị hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích hay viêm đại tràng co thắt là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường gây rối loạn tiêu hóa, đau quặn bụng, thậm chí có thể sờ thấy những cục cứng nổi lên tại vị trí đau. Khi đi khám thì không phát hiện tổn thương thực thể tại niêm mạc đại tràng.

Ths.BS Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết, bệnh viêm đại tràng co thắt hiện chưa có thuốc đặc trị. Để làm thuyên giảm triệu chứng, thuốc giảm đau, chống co thắt, thuốc nhuận tràng hoặc cầm tiêu chảy thường được sử dụng. Cách này chỉ cải thiện "phần ngọn" mà không tác động đến căn nguyên khiến bệnh dễ tái phát với tình trạng nghiêm trọng hơn. Dùng thuốc thời gian dài còn có thể gây ra các tác dụng phụ như đau dạ dày, tăng huyết áp…

Theo Y học cổ truyền, nguyên nhân chính dẫn đến hội chứng ruột kích thích là do tình chí thất điều, can khí uất kết làm chức năng tỳ vị suy yếu, không vận hóa được đồ ăn thức uống, gây rối loạn nhu động ruột. Do đó, muốn điều trị bệnh hiệu quả, bên cạnh việc giải quyết các triệu chứng, phải lấy kiện tỳ vị làm gốc. Kết hợp kích thích tiêu hóa, cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột. Từ đó giúp ổn định bệnh lâu dài, không tái đi tái lại.

Giải pháp toàn diện cải thiện hội chứng ruột kích thích "từ gốc"

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho rằng: Giải pháp điều trị hội chứng ruột kích thích bền vững, an toàn hiện nay là sử dụng phối hợp các thảo dược giúp bổ tỳ kiện vị với các vị có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, điều hòa nhu động ruột, giảm triệu chứng bệnh. Đặc biệt, bổ sung các tinh chất hiện đại sẽ giúp tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian chữa trị.

Đại tràng Extra Tâm Bình chứa 12 vị thảo dược quý cùng 2 tinh chất chuyên biệt là Nanocurcumin dạng lỏng và Immunecanmix. Thành phần của sản phẩm vừa có khả năng giải quyết phần "ngọn" vừa tác động vào phần "gốc" gây hội chứng ruột kích thích.

12 vị thảo dược quý trong Đại tràng Extra Tâm Bình được chia thành 4 nhóm tác dụng. Trong đó, nhóm bổ tỳ vị bao gồm Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh, Cam thảo. Đây là các vị thảo dược trong bài thuốc cổ phương nổi tiếng "Tứ quân tử thang" chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Bên cạnh đó, Trần bì, Mộc hương, Sa nhân giúp điều hòa nhu động ruột, giảm đầy hơi, giảm đau. Nhóm kích thích tiêu hóa gồm Sơn tra và Mạch nha. Nhóm kháng khuẩn, chống nhiễm trùng đường ruột gồm Hoàng liên, Sa nhân.

Sự góp mặt của 2 tinh chất hiện đại giúp Đại tràng Extra Tâm Bình tăng khả năng bảo vệ đại tràng, củng cố lại hệ vi sinh đường ruột. Trong đó, Nanocurcumin dạng lỏng được nhập khẩu từ Đức, có khả năng tan hoàn toàn trong nước, tăng sinh khả dụng gấp 185 lần so với curcumin thông thường, giúp giảm đau nhanh, chống viêm, tăng tiết dịch nhầy bảo vệ niêm mạc ruột.

Immunecanmix là chất trợ sinh miễn dịch thế hệ mới do Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) phát triển từ các nghiên cứu khoa học của Nga và Hoa Kỳ. Immunecanmix giúp tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, kích thích tái tạo niêm mạc đại tràng.

Kết hợp hài hòa giữa thảo dược cổ truyền và tinh chất hiện đại, Đại tràng Extra Tâm Bình là lựa chọn hàng đầu cho người mắc hội chứng ruột kích thích giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh như co thắt đại tràng, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống; hỗ trợ kích thích tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đại tràng.

