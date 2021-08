Cách chức Phó Giám đốc Sở KHĐT Thái Nguyên sau vụ việc sàm sỡ nhân viên nữ

Theo nguồn tin của Dân Việt, ngày 11/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở, Đảng viên Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức Cảnh cáo do đã vi phạm Quy chế văn hóa công sở, Quy định về trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.



Đến ngày 13/8, Chủ UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật ông Đào Duy Anh, Phó Giám đốc Sở KHĐT bằng hình thức Cách chức đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vi phạm của ông Đào Duy Anh gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác và sinh hoạt, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi ông Đ.D.A - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên công tác. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 13h30 3/8, ông Đ.D.A về phòng làm việc, sử dụng tài khoản trên mạng xã hội Zalo nhắn tin cho chị N.T.T làm việc ở phòng bên cạnh yêu cầu chị này sang phòng.

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong bản tự kiểm điểm, ông Đ.D.A đã thừa nhận "có sàm sỡ" nữ nhân viên.

Sau đó, chị T chạy được về phòng làm việc báo cáo sự việc với Trưởng phòng. Tối ngày 3/8, chị T được gia đình đưa đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên trình báo và có Đơn đề nghị khởi tố vụ việc.

Cơ quan Công an cũng đã xác nhận thông tin này. Trong đơn chị T trình bày việc ông Đ.D.A là Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị và chị T đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A về hành vi trên.

Tuy nhiên, đến 14h30 ngày 4/8/2021, chị T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên nộp Đơn xin rút yêu cầu khởi tố.

Được biết, ngày 5/8, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhận được báo cáo của cơ quan chức năng có nội dung liên quan đến đạo đức, lối sống của một Phó Giám đốc Sở KHĐT thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (sự việc xảy ra ngày 3/8).

Sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để kịp thời xử lý theo đúng quy định về kỷ luật trong Đảng và pháp luật.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, đối với bất kỳ đảng viên nào trong Đảng bộ, nếu có vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, đảm bảo sức răn đe trong toàn Đảng bộ.