Cách đổi thẻ Căn cước công dân trên Zalo khi bị sai thông tin hay hư hỏng

Cách đổi thẻ Căn cước công dân trên Zalo



Bước 1: Để thực hiện được việc xin đổi thẻ Căn cước công dân qua Zalo thì ở giao diện chính của ứng dụng bạn hãy tìm từ khóa “công an thành phố” nơi bạn sinh sống. Tiếp theo ấn vào nút Quan tâm màu xanh ở giữa màn hình để tiếp tục.

Bước 2: Sau khi ấn quan tâm thì tiếp theo bạn sẽ được chuyển đến giao diện trò chuyện của OA này. Phía trên ô nhập nội dung tin nhắn sẽ có một vài tùy chọn. Trong đó để đổi lại Căn cước công dân thì bạn hãy ấn vào ngay Cổng Dịch vụ công BCA. Tiếp theo, ở giao diện của Cổng Dịch vụ công Bộ Công An thì bạn hãy chọn và ấn tiếp vào mục Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân.

Bước 3: Sẽ có 2 mục để bạn có thể thực hiện việc xin cấp lại căn cước công dân đó là Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) và Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh), chọn 1 trong 2 mục tùy vào nhu cầu và vị trí của bạn gần cơ quan nào hơn nha. Ở giao diện tiếp theo, ấn vào nút Nộp hồ sơ màu đỏ để bắt đầu điền thông tin.

Bước 4: Sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công An để đăng nhập vào hệ thống bạn nhé. Ngay sau khi đăng nhập thành công thì bạn sẽ được chuyển vào giao diện chọn Lý do thực hiện và Cơ quan thực hiện, chọn đúng lý do và cơ quan mà bạn muốn thực hiện rồi ấn vào Tiếp tục.

Lưu ý: Nếu sau khi đăng nhập mà không được chuyển đến giao diện chọn lý do thì bạn có thể thoát ra rồi vào lại.

Bước 5: Cuối cùng kiểm tra lại thông tin của bạn ở các mục phía trên, đảm bảo nó chính xác với bạn. Kéo xuống bên dưới sẽ có một nút Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật, ấn tick vào đó rổi ấn Tiếp tục. Cuối cùng chọn ngày Đăng ký lịch thu nhận thông tin CCCD rồi ấn Tiếp tục.

Sau đó bạn sẽ nhận được một Phiếu xác nhận, ở đây bạn hãy chọn vào Xác nhận gửi. Cổng Dịch vụ công sẽ tự động trả cho bạn giấy hẹn bạn có thể in nó ra hoặc hoàn tất bằng cách ấn vào Đóng để hoàn thành việc khai báo.