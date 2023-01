Tết Quý Mão nên bày hoa gì lên ban thờ?

Chị Thuỷ tất bật chọn hoa cho khách những ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Nhật Hà

Chị Thuỷ (43 tuổi), người bán hoa lâu năm ở chợ Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ: "Hằng năm cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, cửa hàng hoa nhỏ của tôi bán chạy nhiều loại hoa cả hoa trong nước và hoa ngoại nhập. Mỗi một loài hoa sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, vì thế không phải hoa nào cũng được dùng để cúng trên bàn thờ. Theo kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh hoa, tôi thường bán chạy các loại hoa sau", chị Thuỷ nói.

Hoa cúc vàng là loại hoa được sử dụng nhiều để cúng trên bàn thờ gia tiên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nhật Hà

Đây là một số các loài hoa được sử dụng để cúng trên bàn thờ phổ biến nhất. Bởi hoa mang một màu vàng tươi sáng và bắt mắt với nhiều ý nghĩa khác nhau thể hiện cho lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu.

Hoa cúc vàng trong phong thủy ngụ ý mang lại may mắn và thành công. Đây cũng là loại hoa được dùng nhiều trong ngày Tết. Ngoài màu vàng tươi ứng với hành Kim trong Ngũ hành, hoa cúc còn là loại hoa mang đến sự may mắn, trường thọ. Những bông cúc vàng tròn đầy, nở bung rực rỡ tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Bởi vậy, trưng hoa bàn thờ có thể chọn hoa cúc để cầu tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Hoa đào

Hoa đào được xem là hoa mang lại cuộc sống bình an cho mọi người. Ảnh: Nhật Hà

Giống như hoa mai, hoa đào là loài hoa biểu trưng cho ngày Tết ở miền Bắc. Hoa đào được xem là kết tinh của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ và mang đến một cuộc sống bình an cho mọi người. Hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Vì thế để cầu mong một cuộc sống bình an, hay bày hoa đào trên bàn thờ.

Hoa mẫu đơn đỏ (hoa trang đỏ)

Hoa trang mỹ đỏ là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và vẻ đẹp quý phái, loài hoa phù hợp với tầng lớp vương giả sang trọng

Hoa hải đường, hoa bày bàn thờ, cách giữ hoa tươi lâu ngày Tết

Bà Thuý vui mừng khi mua được nhiều cành hoa hải đường có nhiều nụ hoa sắp bung nở. Ảnh: Nhật Hà

Bà Thuý (ngoài 50 tuổi, ở Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, Tết năm nào bà cũng chọn hoa hải đường trưng trên bàn thờ, ngoài ra bà còn mua nhiều cành hoa hải đường để cắm trong chum to trang trí ngoài sân.

Theo bà Thuý, hoa hải đường mang đến sự ấm cúng và tươi vui bởi sắc hồng đỏ tươi đặc biệt của nó.

Thêm nữa, hoa hải đường còn có ý nghĩa "phú quý mãn đường". Điều này có nghĩa là gia đình bà Thuý mong muốn sẽ nhận được hạnh phúc và phú quý khi bày trí hoa hải đường trong nhà, và một năm đầy may mắn và thuận lợi trong công việc.

Một ý nghĩa nữa rất quan trọng của hoa hải đường chính là có thể giúp gắn bó và hòa thuận anh em trong gia đình. Đây chính là những điều tốt đẹp mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn có được.

Hoa đồng tiền

Trong những dịp Tết, hoa đồng tiền mang trên mình ý nghĩa tài lộc và may mắn. Từ xa xưa, mọi người tin rằng vào ngày Tết nếu có một chậu hoa, bình hoa đồng tiền trong nhà sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều thành công. Bên cạnh đó, nó còn giúp hoá giải điềm xấu và mang lại vận may cho gia chủ.

Hoa hồng

Khi chọn hoa hồng để thờ cúng nên chọn màu đỏ tươi. Ảnh: Nhật Hà

Hoa hồng được xem là "nữ hoàng của các loài hoa" khi nở quanh năm, kèm theo ý nghĩa hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu. Khi chọn hoa hồng để thờ cúng nên chọn hoa có màu đỏ tươi (tránh màu nhạt, hồng phớt, trắng,…) và không xen lẫn các hoa nhiều màu khác để tỏ sự tôn nghiêm.