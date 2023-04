Cách giúp phụ nữ lái xe ôtô an toàn khi tham gia giao thông Cách giúp phụ nữ lái xe ôtô an toàn khi tham gia giao thông

Một số người cho rằng phụ nữ lái xe thường dễ gặp những sự cố hơn so với phái nam do nhiều nguyên nhân. Những lưu ý sau có thể giúp chị em cẩn trọng hơn trong quá trình điều khiển ôtô, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Lựa chọn vị trí ngồi phù hợp là một trong những thao tác quan trọng để lái xe an toàn. Ảnh: Hyundai BR-VT Theo ông Bùi Công Thành - chuyên viên tư vấn của Hyundai Bà Rịa - Vũng Tàu, những sự cố thường xảy ra khi các chị em "quên" tuân thủ những quy tắc cơ bản, Vì vậy, dưới đây là một số lưu ý chị em cần ghi nhớ để có được những hành trình an toàn. Vị trí ngồi, kính hậu ở chế độ quan sát phù hợp Nhiều chị em có thiếu sót không điều chỉnh ghế ngồi cho phù hợp với bản thân. Đây là một điều quan trọng với tài xế, vì ngoài sự thoải mái, giảm bớt mệt mỏi, còn có vị trí quan sát tốt nhất để làm chủ các tình huống. Ngoài điều chỉnh ghế, phái nữ lái xe cũng nên chú ý điều chỉnh gương hậu cho phù hợp vị trí lái, cũng như thắt dây an toàn khi lái xe. Không dùng giày cao gót khi lái xe Việc đi giày cao gót, hoặc giày có đế cao khi lái xe rất nguy hiểm. Điều này sẽ gây khó khăn, tạo sự luống cuống, nhầm lẫn khi di chuyển giữa chân ga và chân phanh. Đôi khi có sự nhầm lẫn trong các tình huống cấp bách rất dễ gây tai nạn. Và cũng không nên lái xe bằng chân trần, vì điều này cần nhiều lực hơn, tốn sức hơn so với khi mang giày/dép; có khả năng gây tổn thương da chân, hoặc tê mỏi chân. Đồng thời, nếu chân có mồ hôi còn làm giảm ma sát, dễ trượt khỏi bàn chân ga/thắng khi điều khiển. Vì vậy, phụ nữ cần trang bị một đôi dép đơn giản, hoặc mang một đôi giày thuận tiện khi điều khiển xe ôtô. Không áp sát xe phía trước, lùi quá gần vật cản phía sau Việc ước lượng khoảng cách từ đầu hay đuôi xe tới vật cản, phương tiện trên đường… là điều cần thiết đối với người lái xe. Vì vậy, chị em phụ nữ khi điều khiển ôtô cũng cần chú ý giữ khoảng cách đối với các xe phía trước, không bám quá sát để có nhiều thời gian xử lý hơn trong trường hợp tình huống bất ngờ xảy ra. Đồng thời khi lùi xe, cũng chú ý canh giãn ra một chút so với bình thường để tránh những va chạm không đáng có. Không dùng điện thoại, xem phim khi đang lái xe Đây là điều mà tài xế nào cũng không được làm, đặc biệt là với tài xế nữ vì thường bị lúng túng thao tác xử lý khi có tình huống đột xuất. Vì chỉ một giây phút lơ là, thì hoàn toàn có thể gây ra tai nạn. Đồng thời, khi lưu thông cũng không nên bật phim trên các màn hình giải trí vì dễ gây sao nhãng, mất tập trung khi đang lái xe. Không tham gia tranh luận khi điều khiển xe Khi điều khiển ôtô chở bạn bè trong các chuyến đi chơi, mua sắm... hãy cố giữ tập trung, không tham gia các cuộc chuyện trò, tranh luận. Vì việc tập trung lắng nghe, trả lời, tranh luận làm người lái bị phân tâm, dễ bị sao nhãng quan sát khi đang điều khiển xe. Cảm nhận các chân điều khiển Đối với các phương tiện mới, chị em cần phải kiểm tra, cảm nhận đối với chân côn, phanh và ga để nắm độ nặng, nhẹ. Có thể kiểm tra ban đầu và trong quá trình đi chậm để quen dần. Không nên đạp thốc ga vì sẽ dẫn đến không làm chủ được sức mạnh của xe khi tăng tốc, làm cho xe lao đi mất kiểm soát… Đồng thời, đối với xe tự động thì cũng chú ý chỉ điều khiển bằng 1 chân phải, tuyệt đối không nên sử dụng cả 2 chân để điều khiển cả chân ga, chân thắng vì sẽ mất điểm tựa, dễ nhầm lẫn khi điều khiển. Quan sát đi đúng làn đường, đúng tốc độ Trong khi lái xe ôtô, một số phụ nữ chỉ nhìn thẳng mà không để ý quan sát hai bên là thiếu sót rất lớn dễ gây nguy hiểm. Vì vậy cần quan sát hai bên đường để nắm các biển báo, tuân thủ quy định an toàn giao thông. Hoặc quan sát gương chiếu hậu khi rẽ hay sang đường để nhường đường, tránh vật cản, tránh xe khi cần thiết. Những nguyên nhân khiến ô tô “ngốn” nhiên liệu bất thường 29/03/2023 21:00

Thành An (Theo Lao Động)