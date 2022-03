Cách khai báo F0 khỏi bệnh trực tuyến đơn giản, nhanh chóng, không cần đến trạm y tế

Để giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly đối với F0 trong thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly trên Hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19. Như vậy, người dân sẽ không phải xếp chen chúc, xếp hàng dài để chờ lấy giấy chứng nhận khỏi bệnh, hoàn thành cách ly lại các trạm y tế phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

Người dân đến trạm y tế phường để hoàn thành các thủ tục hưởng BHXH. Ảnh: Gia Khiêm

Hướng dẫn các bước F0 khai báo trực tuyến tại nhà

Bước 1: Người dân thực hiện test nhanh Covid-19 tại nhà hoặc tại các trung tâm xét nghiệm, cơ sở y tế, bệnh viện. Nếu thực hiện test nhanh tại nhà, cần quay video lại với đầy đủ các bước để là bằng chứng.

Bước 2: Nếu có kết quả dương tính, người dân truy cập vào đường link https://tracuuf0.medinet.org.vn/khaibao.htm. để khai báo thông tin.

Bước 3: Người dân điền đầy đủ chính xác tất cả các thông tin, nhập mã bảo mật và chọn Tiếp theo.

Bước 4: Sau khi khai báo xong, trạm y tế sẽ đánh giá tình trạng F0 của bạn bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa và tiếp nhận F0 trên nền tảng quản lý Covid-19 này.

Bước 5: Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế quản lý và chăm sóc, theo dõi F0 trên hệ thống theo quy định. Khi đã hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận bản giấy hoặc gửi bản điện tử qua email mà người dân đã khai báo.

Sau khi có kết quả dương tính, người dân chủ động khai báo sẽ thuận tiện trong việc lấy giấy xác nhận F0 khỏi bệnh và các giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH.

Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng bảo hiểm xã hội

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, để BHXH làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19, gồm:

- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp

- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp

- Giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp.

- Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của Trạm y tế xã, Trạm y tế lưu động, Tổ COVID cộng đồng; y tế cơ quan/doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Trạm y tế xã, Trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà.

- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung

- Phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến

Người lao động là F0 sẽ nhận được những khoản tiền nào?

Người lao động khi mắc Covid-19 nếu tham gia BHXH sẽ được nhận những khoản tiền dưới đây:

- Chế độ ốm đau: Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho người lao động bị mắc COVID-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19.

- Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tại Điều 29 của Luật BHXH năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc COVID-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

- Tiền lương nếu chưa nghỉ hết phép: Nếu người bị mắc COVID-19 nghỉ việc để điều trị mà vẫn còn phép năm thì thời gian nghỉ việc này có thể được trừ vào ngày nghỉ phép năm. Do đó, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương từ người sử dụng lao động.