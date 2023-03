Cách tra cứu căn cước công dân gắn chip đã làm xong hay chưa

Tra cứu qua tổng đài của Bộ Công an

Công dân muốn kiểm tra kết quả cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp có thể gọi điện đến số hotline 1900.0368 - tổng đài tra cứu CCCD của Bộ Công an.

Bạn nghe và làm theo hướng dẫn. Trong đó, để nghe thông tin về tình trạng cấp thẻ CCCD gắn chip nhấn phím 1. Tổng đài kết nối đến tổng đài viên, bạn sẽ được hỗ trợ giải đáp trực tiếp.

Thời gian hoạt động của tổng đài hướng dẫn là từ 7h30 đến 20h từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần.

Trong trường hợp lượng người cần hỗ trợ tra cứu lớn, việc kết nối với tổng đài viên tương đối khó khăn, bạn có thể phải liên hệ lại nhiều lần.

Ngoài hỗ trợ tra cứu kết quả làm CCCD gắn chip, tổng đài còn có các hướng dẫn khác như: giải đáp vướng mắc cấp thẻ CCCD gắn chíp nhấn phím 2; giải đáp liên quan định danh điện tử nhấn phím 3; cách sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhấn phím 4; thông tin hướng dẫn dịch vụ công liên thông nhấn phím 5;

Qua đường dây nóng

Gần đây, Bộ Công an đã yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đều phải có đường dây nóng trả lời công dân về việc cấp thẻ CCCD. Khi công dân không thể đến cơ quan công an thì có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD.

Có thể tra cứu CCCD qua hotline của công an các địa phương

Vì thế, bạn có thể tra cứu CCCD qua số điện thoại đường dây nóng (hotline) của công an các địa phương.

Theo đó, công dân gọi điện trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng của phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội hoặc công an cấp quận/huyện/tỉnh, thành phố tại nơi công dân thực hiện thủ tục cấp CCCD để được hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc trong trường hợp chậm trễ trả thẻ CCCD gắn chip.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công dân có thể tra cứu kết quả cấp CCCD gắn chíp của mình qua cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây là kênh hỗ trợ công dân làm thủ tục, tra cứu các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính công hiệu quả, đảm bảo an toàn và tính xác thực.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh chụp màn hình)

Để thực hiện việc tra cứu trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, bạn cần có tài khoản đăng nhập, hoặc có thể đăng ký tại đây.

Việc tra cứu có thể thực hiện trên cả máy tính và điện thoại.

Bước 1: Đăng nhập cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn Thông tin và dịch vụ; rồi chọn Tra cứu hồ sơ.

(Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Tiến hành nhập Mã hồ sơ vào ô trống và nhập mã bảo mật để hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ.

- Mã hồ sơ: Bạn kiểm tra trên giấy hẹn trả kết quả của công an, nơi bạn đăng ký làm căn cước công dân, là dãy số nằm dưới mã vạch.

(Ảnh chụp màn hình)

- Mã bảo mật là dãy số nằm cạnh bên phải mã bảo mật. Dãy số này không cố định mà sẽ thay đổi theo mỗi phiên giao dịch.

- Hoàn tất 2 mục trên bạn bấm chọn Tra cứu.

Bước 3: Nhận kết quả tra cứu

Hệ thống sẽ trả về kết quả tình trạng làm CCCD gắn chip của bạn.

Lưu ý: Trong trường hợp không được cấp giấy hẹn hoặc không thể biết được mã hồ sơ, bạn không sử dụng được cách tra cứu này.

Qua Facebook

Ngoài các cách tra cứu trên đây, bạn cũng có thể truy cập vào Fanpage của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Fanpage của Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, chọn Gửi email hoặc chọn Nhắn tin và nhập đầy đủ thông tin người được cấp thẻ CCCD gắn chip để nhờ "tra cứu".

Các thông tin cần cung cấp bao gồm: Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Số CMND/CCCD; Nơi thường trú (xã/huyện/tỉnh); Ngày làm CCCD; Số điện thoại;...

Sau khi đã gửi đủ thông tin theo hướng dẫn, bạn đợi trả lời kết quả tra cứu từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.