Cãi nhau, nam thanh niên rút súng giả chĩa vào đầu bạn gái

Ngày 1/9, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đề điều tra mở rộng về hành vi dùng súng giả uy hiếp người xảy ra trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 8h sá 29/8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) nhận tin báo của chủ quán cà phê Đà Nẵng Garden (số 219 Yên Thế, phường Hòa An) về vụ việc uy hiếp người xảy ra tại quán.

Theo trình báo, vào lúc 22h ngày 28/8, tại quán cà phê có 1 khách nam và 1 khách nữ đến uống nước. Một lúc sau, cặp khách nam nữ này xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng.

Ảnh minh họa.

Bất ngờ, người khách nam rút một vật giống như súng rồi chĩa thẳng vào đầu người phụ nữ. Vụ việc khiến cả quán cà phê náo loạn. Khi cặp nam nữ rời đi, chủ quán mới hoàn hồn, đến trụ sở công an để trình báo vụ việc vào sáng ngày hôm sau.

Qua xác minh, công an xác định người phụ nữ là N.T. L (SN 1983, tạm trú quận Cẩm Lệ) và người đàn ông là L.A.H (SN 1987, trú Liên Chiểu).

Khai nhận với công an, ông H cho biết không có ý định hành hung bạn gái nên mới mua súng giả, đem vào quán cà phê rồi hù dọa chị L.