Cảm động hình ảnh ô tô “dìu” xe máy qua cầu Bãi Cháy

Do ảnh hưởng của mưa lớn, các phương tiện nhất là xe máy di chuyển qua cầu Bãi Cháy gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, một loạt ô tô khách, ô tô tải đã nối đuôi nhau thành hàng dài, di chuyển chậm để che chắn gió đảm bảo an toàn cho các xe máy.

Lê Phương