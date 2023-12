Ngày 4/12, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính với T.D.S. (22 tuổi) số tiền 2,5 triệu đồng, về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền.



Qua điều tra, S. là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 0h10 ngày 30/11, S. đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo bị cướp tài sản.

Nam tài xế xe ôm công nghệ làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC.

Theo S., khoảng 21h50 ngày 29/11, anh này điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang, chở theo 1 thanh niên lưu thông trên quốc lộ 1, từ quận Bình Tân về khu dân cư Vĩnh Lộc.

Khi đến khu vực ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, anh S. dừng lại cho khách đi vệ sinh thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen, không biển số, chặn đầu xe và dùng dao rạch vào tay trái của anh gây thương tích.

Sau đó, 2 người này cùng vị khách đã khống chế anh S. rồi cướp xe máy, điện thoại, tiền và tẩu thoát.

Công an xã Vĩnh Lộc B ngay lập tức báo cho Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh cùng có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra, thu thập dấu vết, lấy lời khai bị hại.

Qua điều tra, các trinh sát phát hiện S. nói dối nên mời S. đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định anh S. đã đem xe máy đi cầm cố trả nợ cờ bạc và không có ý định chuộc xe về.

Tuy nhiên, S. sợ gia đình biết nên đã tung tin, trình báo là bị cướp tài sản. Hành vi của anh S. trình báo với cơ quan công an không đúng sự thật và gây hoang mang, bất an trong dư luận người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên UBND xã Vĩnh Lộc B ra quyết định xử phạt hành chính.