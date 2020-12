Camera giám sát trên cao tốc: Nên tăng mức phạt 30 - 40 triệu, thậm chí cao hơn

Lắp camera giám sát

Cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an đang đề xuất trình Chính Phủ tiến hành đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

Về kinh phí đầu tư lắp camera giám sát trên cao tốc, quốc lộ, theo Cục CSGT, hiện việc đầu tư hệ thống camera giám sát có các nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn do Bộ Công an đầu tư cho Cục CSGT và công an các địa phương, các đề án do UBND các tỉnh đầu tư sau đó chuyển giao cho công an quản lý.

Lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ.

Đối với 2 thành phố lớn là TP Hà Nội và TP HCM nguồn vốn đầu tư lắp đặt camera giám sắt của địa phương, một số tỉnh thành khác thì UBND tỉnh thuê thiết bị của một số đơn vị… Như vậy chúng ta lắp đặt các hệ thống camera khác nhau nhưng nếu không có chỉ đạo thống nhất thì tính kết nối, tính hệ thống rất khó khăn.

Tuy nhiên, kể từ khi có thông tin đề xuất lắp camera giám sát trên cao tốc, quốc lộ, đã có nhiều phương tiện được che chắn biển số, bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đối phó với lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Trao đổi với PV Dân Việt về những vấn đề này, TS. Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho rằng: "Các phương tiện giao thông cơ giới phải có biển số rõ ràng để phục vụ mục đích quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm".

"Đặc biệt là biển số xe còn hỗ trợ phạt nguội thông qua thiết bị camera giám sát, nhằm mục tiêu cuối cùng là bảo vệ sự an toàn của người dân, sự thông suốt, hiệu quả của hoạt động giao thông vận tải giúp phát triển kinh tế xã hội", TS. Trần Hữu Minh.

Theo TS. Trần Hữu Minh, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan chức năng, cụ thể là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), thì các phương tiện giao thông cơ giới phải có biển số rõ ràng để phục vụ mục đích quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Do đó, với tài xế thì việc để biển số bị bẩn, che mờ... đều là hành vi vi phạm pháp luật.

"Với người điều khiển phương tiện không thể lấy bất cứ lý do gì để bao biện cho việc này (trẻ em chơi, người khác dán...)", TS. Trần Hữu Minh phân tích.

Cũng theo TS. Trần Hữu Minh cho biết: "Luật giao thông tại các quốc gia phát triển luôn yêu cầu người lái phải bảo đảm biển số sạch sẽ, rõ ràng, không bị bùn cát hoặc bất cứ thứ gì che khi tham gia giao thông".

Tài xế khi tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định về Luật giao thông.

Cần tăng mức xử phạt

Đối với phương án xử lý xe che chắn biển số, TS. Trần Hữu Minh cho rằng, mức phạt hiện nay cho hành vi này như vậy là rất thấp, cần tăng lên cỡ 6 - 8 triệu đồng. Nếu dùng bất cứ vật gì che biển số thì đây là hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng hơn, vì bản chất đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật.

Nếu xác định rõ được chủ xe chủ ý dùng đồ vật che biển số, mức phạt cần cao hơn rất nhiều: 16 - 18 triệu đồng. Nếu phát hiện tái phạm, trong vòng 6 tháng mà lặp lại lỗi cố tình che biển số thì mức phạt cần được tăng cao hơn nữa 30 - 40 triệu đồng, thậm chí cao hơn nữa.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Đăng ký xe (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết: "Đối với xe không chính chủ vi phạm giao thông thì vẫn xử phạt được".

"Trong quá trình lực lượng CSGT tuần tra có phương án xử phạt nguội và xử phạt nóng như vậy, tại đầu ra và đầu vào của các tuyến cao tốc, quốc lộ đều có tổ công tác, khi camera phát hiện xe vi phạm thì có thể xử lý tại đầu ra của tuyến đường luôn. Do đó, xe không chính chủ cũng sẽ bị xử phạt nóng", Thượng tá Phạm Việt Công thông tin.

Theo Thượng tá Phạm Việt Công, hiện nay, đang phát sinh các trường hợp che biển số để đi trên cao tốc và quốc lộ, Cục CSGT sẽ có chuyên đề kiểm tra những chiếc xe này đầu ra, đầu vào tuyến cao tốc mà không khớp sẽ bị cảnh báo, nếu xác định tùng khớp đúng xe vi phạm thì sẽ có chế tài xử phạt nóng tại chỗ.

"Riêng, xe cho thuê, xe không chính chủ thì vẫn đang là vấn đề khó đối với lực lượng CSGT khi xử phạt nguội qua camera giám sát. Hiện chưa có phương án phát hiện đâu là xe cho thuê và đâu là xe cho mượn", Thượng tá Phạm Việt Công cho hay.

Bên cạnh đó, Thượng tá Phạm Việt Công cũng cho rằng: "Để giải quyết những khó khăn nêu trên, Cục CSGT đang nghiên cứu tổng hợp để phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Sắp tới dự thảo Luật, sẽ phải đưa quy định xe chính chủ và xe cho thuê, xác định ai là người chịu trách nhiệm đối với những trường hợp này.

Qua đó, những xe cho thuê, kinh doanh dịch vụ đều phải đăng ký trên hệ thống đồng bộ để các lực lượng nắm được để xử lý vi phạm. Đồng thời, gắn trách nhiệm với đơn vị cho thuê nếu để tài xế thuê xe vi phạm.