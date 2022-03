Cán bộ chưa có bằng lái ô tô tông chết người ở Phú Quốc (Bài 3): Luật sư chỉ rõ "điểm mờ"

PV Dân Việt đã có trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Phương Dung - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội - về vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người ngày 14/5/2017 tại Phú Quốc.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 14/5/2017 do Trần Quốc Huy (SN 1987) điều khiển xe ô tô mang BKS 68A.04504 va chạm với xe mô tô mang BKS 68T4 - 5394 do ông Huỳnh Thanh Cường (SN 1977) điều khiển. Hậu quả, ông Huỳnh Thanh Cường tử vong tại chỗ.

Theo luật sư Nguyễn Thị Phương Dung, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc phải tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện và trưng cầu giám định pháp y (giải phẫu tử thi) theo quy định tại Khoản 3, Điều 206 BLTTHS 2015 nhằm tìm nguyên nhân tử vong của ông Huỳnh Thanh Cường.

Tuy nhiên theo bà Nguyễn Thị Chung (vợ ông Huỳnh Thanh Cường), Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc không thông báo kết quả khám nghiệm tử thi, không thông báo nguyên nhân tử vong của ông Cường.

Biên bản bàn giao tử thi thể hiện: Vào hồi 17h30 ngày 15/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (điều tra viên Nguyễn Thanh Hoàng) đã bàn giao tử thi cho gia đình bà Nguyễn Thị Chung.

Như vậy, chỉ sau 1 ngày "khám ngoài tử thi phục vụ công tác điều tra", Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã trả lại tử thi cho gia đình mà không thực hiện việc khám trong (giải phẫu tử thi) để tìm nguyên nhân tử vong của ông Cường.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chung chỉ nhận được biên bản bàn giao tử thi sau 1 ngày tai nạn. Ảnh: Gia Tưởng

Gia đình bà Nguyễn Thị Chung cho rằng, sau khi gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy còn cho xe ô tô cán qua người ông Huỳnh Thanh Cường nhiều lần, dẫn đến ông Cường tử vong.

Trên cơ sở kết luận giám định số 2802/C54B ngày 24/8/2017 của Phân Viện Khoa học hình sự - Bộ công an, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc cho rằng, hành vi gây tai nạn giao thông đường bộ của ông Trần Quốc Huy làm ông Huỳnh Thanh Cường tử vong không cấu thành tội phạm.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 5/10/2017.

Tuy nhiên, theo công văn số 3233/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) do Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái Lương Duyên Thống ký: "Ông Trần Quốc Huy, sinh năm 1987, số CMND 371020881, cư trú tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp GPLX hạng B2, số 790174269544, số phôi AV 530934, cấp ngày 18/7/2017".

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trần Quốc Huy chưa có bằng lái xe ô tô theo quy định. Sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Dung cho rằng, ông Trần Quốc Huy đã vi phạm quy định tại khoản 9, điều 8 Luật Giao thông đường bộ "Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định".

Hành vi vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ của Trần Quốc Huy dẫn đến tai nạn giao thông gây chết người. Vì vậy, hành vi này có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2, điều 260 BLHS.

Như vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc chưa làm hết trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự dẫn đến bỏ lọt tội phạm (không ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho dù có dấu hiệu của tội phạm).

Hiện trường vụ tai nạn ngày 14/5/2017 tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, khiến ông Huỳnh Thanh Cường tử vong. Ảnh gia đình cung cấp



Theo luật sư Nguyễn Thị Phương Dung, còn nhiều câu hỏi cần tìm lời giải đáp từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc. Như tại sao Phân Viện Khoa học hình sự - Bộ công an lại vào cuộc, không phải Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang làm nhiệm vụ trong sự việc này? Đây cũng là "điểm mờ" của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Luật Sư Nguyễn Thị Phương Dung cũng kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Công An, Viện trưởng VKSND Tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm làm rõ trách nhiệm cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng của TP.Phú Quốc khi ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 5/10/2017 với lý do hành vi "không cấu thành tội phạm".

Việc không khởi tố có thể bỏ lọt tội phạm, gây đau thương về tinh thần, mất mát về tính mạng và thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.